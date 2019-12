Madre de joven asesinada en Bella Unión: "Esto no fue un accidente, fue un femicidio" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No hay palabras para decir lo que hizo con mi hija, en este momento estoy deshecha", contó a Telemundo con la voz quebrada Lorena Quevedo, madre de Romina Bueno, la joven de 17 años que falleció estando embarazada a término el martes pasado de un disparo en la cabeza.

"Esto no fue un accidente, esto fue un femicidio. Yo me enteré ayer que él la amenazaba mucho a ella y que si ella le contaba a alguien iba a venir a matarme o la iba a matar a ella", agregó.

Quevedo remarcó también que cuando fue a reconocer el cuerpo su hija "tenía un ojo negro, tenía golpes en la cara" y que "la bala que le dio bien en la sien".

"Yo hablaba con ella a diario, le mandaba mensajes, pero ella nunca me contó. Yo me enteré ayer cuando la fui a buscar. Ella siempre me decía que estaba bien, yo quería ir pero ella me decía que no. Se ve que venía desde hace mucho tiempo esta violencia", añadió.

Fiscalía inició hoy la investigación penal contra el policía que mató a su pareja embarazada. El agente declaró que se estaba preparando para ir al trabajo cuando apoyó su arma en la mesa. La pistola Glock, calibre 9 mm, se disparó. "Se escapó la bala cuando apoyé el arma", dijo el policía a sus compañeros.