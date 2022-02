Corredora de Bolsa dice que fue "víctima de fraude" y ampliará su denuncia 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Díaz - exfiscal de Corte -, representante legal de una empresa de corredores de Bolsa acusada por estafas a clientes, indicó a El País que realizará una ampliación de la denuncia contra una mujer implicada en la trama, tras detectar un manejo de fondos sospechoso por parte de la hija.

"Hay por lo menos una o dos operaciones concretas en las cuales la hija participó de una maniobra fraudulenta", señaló. Un caso, adelantó, es que un cliente depositó US$ 31.000 y dos días después la mujer transfirió ese monto a la cuenta de su hija. "Ese mismo día" retiró esa cifra en dólares "en efectivo", dijo Díaz, quien consideró que "es la más burda de todas las maniobras".

Otro caso que se va a incluir en la investigación es una casa de belleza en el barrio Pocitos, "propiedad de la hija". Lo que se busca conocer es "de dónde salió el dinero" para montar dicho emprendimiento, añadió.

Díaz narró que este caso comenzó cuando un cliente solicitó transferir sus depósitos a otra empresa de corredores de bolsa, y al día siguiente reclamó que el monto no era correcto. Su documentación "apócrifa" decía que tenía más dinero que el transferido efectivamente. El abogado indicó que "la documentación fue falsificada por la señora".



Ante esta situación, contó, "inmediatamente" se "presentó una denuncia penal, informó al Banco Central del Uruguay (BCU) y comenzó un proceso de auditoría interna". Desde entonces, se ha "ampliado" la denuncia ante "cada caso nuevo que aparece", así como se ha informado al BCU y a Fiscalía "en forma permanente, porque es propiedad de dos personas que tienen más de 50 años de corredores de bolsa en el país", dijo.



Si bien un escrito presentado por los abogados Díaz y Leonardo Costa, dice que la denunciada tenía un vínculo con la empresa de “introducing broker” (un agente que busca clientes a cambio de una comisión), una fuente del entorno de la mujer implicada, expresó que ella es empleada de la empresa de corredores de Bolsa desde hace 16 años y no es una comisionista que consigue clientes como afirman los denunciantes.



Uno de los abogados de los denunciantes estimó que la maniobra ronda los US$ 10 millones. Sobre este punto, Díaz subrayó que es un monto "sustancialmente inferior". Pero consultado sobre la cifra puntual, Díaz prefirió no brindar un valor porque "forma parte de la investigación".



Díaz indicó que se han reunido "con todas las personas que han planteado reclamos". Resaltó que se trata de una "empresa que está funcionando correctamente, que ha sido víctima de un fraude".



El abogado que patrocina el caso junto a Costa insistió que la postura de la firma es "la colaboración con la investigación, aportar toda la información necesaria, con un vínculo directo con la Bolsa de Valores de Montevideo y el Banco Central".



En ese sentido, dijo que han respondido "todos los informes" que el BCU solicitó hasta el momento. La firma no tuvo suspensión de actividades tras la denuncia del caso.



Respecto a la pata judicial, Díaz enfatizó: "Confiamos plenamente en la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, y estamos en contacto permanente y a disposición".