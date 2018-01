Jóvenes tuitean contra políticas de género

El pastor Jorge Márquez, líder de la Iglesia Misión Vida, arengó a sus seguidores a enviar mensajes contra las denominadas "políticas de género" y contra las movimientos que impulsan los derechos de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales. Decenas de adolescentes uruguayos crearon cuentas de Twitter para escribir en el hashtag #MisDerechos mientras comparten el campamento Beraca de este grupo religioso con jóvenes de otras nacionalidades, informó el portal "180".

"Tras el invento de nuevos derechos borran derechos humanos de un plumazo", decía uno de los mensajes. "Toda especie que no se reproduzca, deja de existir. No tomes decisiones que te lleven a terminar con tu descendencia", señalaba otro. "Cómo le explicas a un niño de 5 años que tiene dos papás o dos mamás ?? Peliando (sic) por #misderechos y desafiando tu imposición rara", decía otro de los tuits. Márquez sostuvo que "están amedrentando a muchos de nosotros y a nuestros hijos de Primaria y Secundaria haciendo creer que nuestros derechos no son derechos, que nos tenemos que callar la boca, y que los que somos gente de fe no tenemos que opinar acerca de valores, principios y de la sociedad". "¡No vamos a callar! Me gustaría que lo griten fuerte ustedes (...) Ojalá estuviera escuchando el presidente de la nación", dijo en el campamento en el que participan unos 2.000 jóvenes, según dijo su yerno el diputado nacionalista, Álvaro Dastugue. El legislador escribió en Twitter que participan jóvenes de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, Paraguay, y Venezuela. "Es el campamento número 20 y estamos felices de llevar adelante este evento de importante impacto para la vida de estos jóvenes", escribió. El 23 de enero apuntó que "en la mañana identificamos junto a los jóvenes conductas nocivas y los acompañamos en su decisión de cambiar". "Nos alegra saber que en este campamento vidas son transformadas", agregó.

Dastugue ha sido muy crítico de la ley que reguló el mercado de la marihuana y de la legalización del aborto, entre otras medidas de la denominada "agenda de derechos" que ha impulsado el Frente Amplio.

"¿Qué están haciendo las autoridades competentes en el tema drogas para trabajar en la prevención de adicciones? ¿Se está destinando lo recaudado por los bienes incautados y decomisados por narcotráfico y lavado para políticas de prevención y rehabilitación? Pediremos informes", escribió en Twitter en diciembre pasado.