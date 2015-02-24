Interior divulgó fotos de cuatro de los fugados del Hospital Vilardebó

El Ministerio del Interior divulgó hoy las imágenes de cuatro de los diez reclusos que se fugaron del Hospital Vilardebó. Tres de ellos ya fueron recapturados.

La Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior divulgó en la jornada las fotos de cuatro de los diez internos que se escaparon del Hospital Vilardebó.

Las identidades son:

- Néstor Alberto Barboza Rodríguez, presunto autor de dos delitos de rapiña especialmente agravada en reiteración real. Estaba internado en el Vilardebó desde el 20 de setiembre de 2014 y su pena vencía el 16 de mayo de 2019.

- Carlos Alberto Ríos García, de 30 años, había sido procesado el 27 de mayo de 2014 por coautoría de homicidio muy especialmente agravado y estaba en el Vilardebó desde el 14 de febrero de este año.

- Rafael Pereyra Rodríguez, en tanto, estaba en el hospital desde el 23 de mayo de 2014 enviado por la Justicia de San José, luego de haber sido procesado por "rapiña impropia en concurso formal con un delito de lesiones personales".

- El cuarto fugado es Walter Cabrera Taño, quien se encontraba internado desde el 21 de agosto de 2014. Había sido procesado dos años antes por un delito de rapiña.

Recapturaron a un tercer interno de los 10 fugados del Vilardebó

Este lunes, uno de ellos fue recapturado por la Policía en horas de la madrugada tras el llamado de su madre al centro hospitalario, según confirmó a El País Alicia Penén, secretaria de la Comisión Interna del Vilardebó. Se encontraba en Las Piedras.

Sobre las 14 horas de este lunes el Ministerio del Interior confirmó que otro de los internos fugados fue recapturado en el departamento de San José. Otro interno también fue detenido en las últimas horas.

Cuatro de los reclusos fugados del Hospital Vilardebó. Foto: Unicom

SON CONSIDERADOS "MUY PELIGROSOS"