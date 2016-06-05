IMM recorre la capital en una jornada especial de recolección de residuos

Hasta las 18 horas la Intendencia recorre diferentes puntos de la capital para levantar todos esos residuos que no pueden ser arrojados a los contenedores. Los vecinos se suman a la iniciativa y muchos ya están llevando los residuos a los lugares señalados por la comuna.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, la Intendencia de Montevideo junto con los distintos Municipios, organizaron para este domingo una jornada especial de recolección de residuos de gran tamaño.

La comuna informó esta mañana que en total, 2.149 personas solicitaron durante la semana al 1950 3000 opción 3 la recolección de este tipo de residuos.

Son 30 los camiones que participan de la jornada especial, que finalizará a las 18 horas.

En el horario de 8 a 18 horas se puede concurrir para llevar los residuos a los siguientes puntos:

Municipio A: Plaza Lafone, ubicada en Av. Carlos María Ramírez entre Ruperto Pérez Martínez y Humboldt y Heredia.

Municipio B: Plaza Líber Seregni, ubicada en Eduardo Víctor Haedo entre Martín C. Martínez y Joaquín Requena.

Municipio C: Cantón León Ribeiro, ubicado en León Ribeiro y Locas Obes.

Municipio CH: Polo Logístico, ubicado en avenida Ricaldoni, detrás del Velódromo Municipal.

Municipio D: CCZ 10, ubicado en Capitán Tula y José Belloni, y CCZ 11, ubicado en General Flores y Carreras Nacionales.

Municipio G: Plaza Vidiella, ubicada sobre Av. Eugenio Garzón.

Todos los detalles sobre la jornada aquí.

Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Twitter @Dmartinez_uy Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Twitter @Dmartinez_uy Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Twitter @Dmartinez_uy Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Twitter @Dmartinez_uy Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM

FOTOGALERÍA