Hay tres detenidos por la muerte de Christian Carranza en Punta Carretas

Entre los detenidos está la madre del presunto homicida, que todavía está prófugo.

Según informó Subrayado, este miércoles la Policía detuvo tres personas vinculadas al crimen de Christian Carranza, el hombre de 31 años que fue asesinado el domingo en la rambla de Punta Carretas.

Entre los detenidos se encuentra la madre del presunto homicida, el cual está identificado pero continúa prófugo.

Fuentes policiales dijeron que trabajan intensamente para detener al principal sospechoso.

La moto que le fue robada a Carranza, una Kawasaki Ninja 250, fue encontrada aunque estaba desarmada.

Las tres personas detenidas serán conducidas ante el juez del caso.



Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez

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