Gremial del Taxi vota realizar una demanda a la Intendencia por Uber

Afirman que el principal problema es que desde la instalación de Uber han perdido beneficios y capital. También denuncian que la comuna no regula el funcionamiento de la aplicación.

La Gremial Única del Taxi decidió por casi una unanimidad, presentar una demanda en contra de la Intendencia de Montevideo ya que "no ha hecho lo que tiene que hacer", con respecto a la instalación de la aplicación Uber, informó a El País Enrique Mera, tesorero de la Gremial.

La decisión fue tomada en una asamblea multitudinaria que tuvo lugar el miércoles en la noche, con solo dos votos en contra.

La demanda apunta principalmente al "perjuicio que ha tenido el gremio y en particular cada taximetrista por la pérdida del capital y del lucro cesante desde la instalación de la aplicación", agregó Mera.

Por ahora solo existe la moción para ejecutar la demanda, que es la primera instancia, posterior a esto se debe realizar un estudio y una evaluación al respecto.

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La Intendencia no tenía conocimiento de la demanda pero afirma que están trabajando en el tema, indicó el intendente Daniel Martínez a El Observador. Agregó que habló con el presidente de la Gremial, Óscar Dourado, y le explicó que la comuna no tiene potestad para tomar una decisión de ese tipo.

La intendencia debe "controlar, fiscalizar y hacer valer las normas que tienen en su decreto" pero al momento no lo han hecho, indicaron desde la Gremial.

Taxistas frente a la Intendencia de Montevideo. Foto: El País

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