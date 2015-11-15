Golpearon al guardia, le quitaron el arma y robaron la recaudación

Los delincuentes golpearon al guardia de seguridad e ingresaron al local de una cadena de almacenes mayoristas. Amenazaron a los empleados y clientes que estaban en el lugar y se llevaron el dinero de la recaudación.

Los cuatro delincuentes llegaron al local de una cadena de almacenes mayoristas ubicado en la zona de Parque Batlle y golpearon a culatazos al guardia de seguridad. Le quitaron el arma y el chaleco antibalas.

Una vez en el interior del comercio, amenazaron a empleados y clientes y lograron tomar el dinero de la recaudación.

Luego escaparon en una camioneta, conducida por otro hombre, según informó radio Monte Carlo.

La Policía investiga y según los datos que obtuvo se trataría de una banda de delincuentes que ya ha atacado en otros comercios de Montevideo desde hace varias semanas.

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