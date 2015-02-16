Gobierno dice que hoy al fútbol "entra cualquiera"

El gobierno entiende que no habrá una solución para la violencia en el fútbol, que volvió a estar en el centro de la atención tras los incidentes del sábado en el estadio "Luis Tróccoli" entre la hinchada de Cerro y la Policía, hasta que los clubes no tomen en serio la tarea de aplicar el denominado "derecho de admisión". Un video registrado desde la hinchada de Cerro muestra la magnitud de los incidentes.

Ernesto Irurueta, director de Deporte del ministerio de Turismo y Deporte, dijo a El País que el derecho de admisión "no se está aplicando para nada, entra cualquiera". Según el funcionario, "el ‘sistema fútbol’ no ha querido aplicar el derecho de admisión".

Irurueta señaló que los ministerios del Interior y de Turismo y Deporte entienden que corresponde a los clubes identificar a los hinchas que pueden causar dificultades en tanto las instituciones argumentan que esa es tarea del Estado. "Hace años que se discute pero creemos que son ellos los que tienen que decirle a la Policía. No hay un sistema claro, permanente y fluido", reconoció Irurueta. Admitió que algunos clubes "han entendido más la complejidad del tema y han tomado una actitud más proactiva para buscar soluciones integrando a algunos hinchas en trabajos sociales pero otros lo han hecho menos y otros no lo han hecho".

Los hinchas problemáticos "salvo excepciones muy raras, son públicos y notorios", advirtió Irurueta. De todas formas, reconoció que puede estar incidiendo la existencia de amenazas en la actitud de los clubes.

Tarea compleja.

El director de Deporte consideró que la tarea de erradicar la violencia en el fútbol "no es sencilla"y opinó que la aplicación de tecnología de reconocimiento facial no es suficiente si no hay "actuaciones posteriores al reconocimiento por parte de la Justicia general y de la deportiva; eso es fundamental, en caso contrario es muy difícil". "Nada es mágico por sí solo", reflexionó.

Hasta ayer el ministerio no había evaluado con la Asociación Uruguaya de Fútbol los incidentes que se produjeron adentro y afuera del estadio de Cerro que derivaron en que varias personas fueran golpeadas. La ministra Liliam Kechichián se encuentra de licencia y el subsecretario, Antonio Carámbula, estaba en Rivera participando del Carnaval de esa ciudad y prefirió no opinar.

La Asociación Uruguaya de Fútbol está procesando la licitación para instalar el mes próximo un nuevo sistema de reconocimiento facial en las canchas deportivas. Unas 12 empresas se presentaron a la licitación para hacerse cargo de este plan, que es el pilar del nuevo proyecto de seguridad en el fútbol, impulsado por el Ministerio del Interior, el de Deporte y la AUF. Ahora una comisión analiza las ofertas de las seis firmas finalistas.

Las ofertas oscilan entre US$ 300.000 y US$ 10 millones. El proyecto tiene un componente fijo, que es el que se va a instalar en el Estadio Centenario, y otro móvil, adquirido para ser trasladado a las otras canchas. Los equipos de reconocimiento facial los va a comprar la AUF, pero los operará el Ministerio del Interior. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, que seguirá en el cargo con el futuro gobierno, señaló que la tecnología de reconocimiento facial "nos va a permitir que a las personas que identifiquemos allí, vinculadas a actos de violencia, les prohibamos la entrada en otros espectáculos deportivos sin necesidad de que los directivos de los clubes digan nombres y apellidos porque eso los expone y nosotros entendemos esa situación".

El gobierno presentó un proyecto para reformar la Ley del Deporte que establece la creación de la figura del fiscal deportivo que, junto con los árbitros, tendrá la capacidad de detener un espectáculo deportivo cuando haya violencia. Los clubes también deberán designar un "referente" en materia de seguridad.

Pese a los graves incidentes del sábado, la AUF decidió que no se viese alterado el desarrollo de la primera fecha del campeonato local de fútbol.

Piedras y bengalas contra la policía

El sábado durante varios minutos, una decena de efectivos de la Guardia Republicana fue rodeada por hinchas de Cerro, durante el segundo tiempo del partido en el que ese club fue derrotado por Peñarol. Fueron agredidos con piedras y bengalas. Otros efectivos acudieron en su ayuda y se produjeron también incidentes afuera del estadio donde los agentes golpearon con bastones a algunos hinchas albicelestes que fueron luego subidos a vehículos policiales.

En la cuenta de Youtube Cerro Capo, se subió un video de los incidentes visto desde la hinchada de Cerro:

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Incidentes entre hinchas de Cerro y la Policía. Foto: Ariel Colmegna Incidentes entre hinchas de Cerro y la Policía. Foto: Ariel Colmegna Incidentes entre hinchas de Cerro y la Policía. Foto: Ariel Colmegna Incidentes entre hinchas de Cerro y la Policía. Foto: Ariel Colmegna Incidentes entre la hinchada de Cerro y la Policía en el Tróccoli. Foto: Ariel Colmegna. Incidentes entre la hinchada de Cerro y la Policía en el Tróccoli. Foto: Ariel Colmegna. Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour Foto: Marcelo Bonjour

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