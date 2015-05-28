Fue despedido de un supermercado y a los pocos días volvió a robarlo

Tres hombres ingresaron encapuchados y con armas de fuego y se llevaron dinero y cigarrillos. Uno de ellos había sido empleado del local. Ya fue detenido y enviado a la cárcel junto a otro de los hombres, y la Policía busca al tercero.

Tres hombres rapiñaron el pasado 23 de mayo un supermercado ubicado en avenida 8 de octubre y Pan de Azúcar, en la zona de la Unión.

Estaban encapuchados y tenían armas de fuego, con las que redujeron a los presentes y se llevaron el dinero de las cajas registradoras, además de varias cajillas de cigarrillos. Luego escaparon.

Tras una serie de investigación por parte de la Policía se descubrió que uno de los delincuentes había sido empleado del supermercado durante dos meses, y unos días antes de cometida la rapiña había sido despedido.

Dos de los tres hombres fueron detenidos. Uno de ellos, el exempleado del comercio, tiene 25 años. El otro tiene 36 años y antecedentes penales.

Ambos fueron procesados con prisión por un delito de rapiña especialmente agravada.

La Policía busca al tercer delincuente.



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