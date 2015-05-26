Familiares divulgaron fotos y piden la colaboración de posibles testigos

El abogado Jorge Barrera dijo que la intención es “ver si alguna persona puede aportar elementos sobre el paradero o su trayecto”. Anoche Telemundo mostró las últimas imágenes de la médica en una estación de servicio.

Las imágenes fueron difundidas anoche por Telemundo en su informativo central. En ellas se ve a la ginecóloga Milvana Salomone, desaparecida desde el 17 de mayo, cargar nafta en una estación de Florida. Mientras, se baja a comprar algunas cosas para comer y un refresco y luego se va. Todo en unos ocho minutos.

Las imágenes de la cámara de seguridad a las que accedió Canal 12 también muestran en la última toma un auto que arranca cuando la camioneta de Salomone abandona la estación de servicio.

Anoche, familiares de Milvana Salomone se reunieron el lunes con el director nacional de Policía, Julio Guarteche, y el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, para compartir información sobre el caso.

Al finalizar la reunión en la Jefatura de Policía, el abogado de la familia, Jorge Barrera, dijo a los medios de comunicación que la familia decidió dar a conocer una foto de la profesional y otra de la camioneta que conducía al momento de desaparecer “para ver si alguna persona puede aportar elementos sobre el paradero de ella o el trayecto” realizado.

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Barrera calificó la reunión con las máximas autoridades policiales como “importante y productiva donde se tocaron temas relativos a realizar una puesta al día de la investigación policial” y agregó que se buscó en conjunto aportar elementos que “puedan ayudar a arrojar luz” sobre lo ocurrido.

El Ministerio del Interior habilitó tres líneas telefónicas para quien tenga información sobre el caso: el 08002121, el 08005000 y el 911 para información de carácter urgente.

Barrera explicó que se alcanzó un compromiso de “mantener la confidencialidad” sobre los temas tratados para no perturbar la investigación y para “poder salvaguardar la situación de Milvana”.



Un complejo caso que preocupa a las autoridades

La investigación sigue adelante, aunque no han surgido elementos que permitan una pronta resolución. "Es un caso complejo y lamentable", afirmó el subsecretario del ministerio del Interior, Jorge Vázquez, en rueda de prensa.

La investigación sigue estancada y por el momento no han surgido elementos que permitan avanzar sobre el caso.

Salomone, según se desprende de la pericia que se le realizó al GPS de la camioneta Kia Sportage de color blanco, había llegado hasta la puerta de su casa en la calle Rafael Pastoriza para luego continuar el viaje. En Garibaldi y Bulevar Artigas se interrumpió, según datos a los que accedió El País en forma exclusiva.

Recién sobre las 21:15 se volvió a tener noticias de la camioneta, cuando vecinos de Arturo Recalde y Oliveras, en la zona de Sayago, denunciaron que el vehículo se estaba incendiando en plena calle.

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