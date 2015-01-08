Este jueves declarará el albañil sospechoso del crimen de Lola

El hombre apodado "El Conejo" y sobre quien se había elaborado un identikit, se encontraba escondido en un balneario del departamento esteño.

La Policía de Rocha detuvo en horas de la tarde de este martes al albañil que se encontraba prófugo como sospechoso de tener vinculación al homicidio de la joven argentina Lola Luna Chomnalez.

El hombre, apodado "El Conejo" y sobre quien se elaboró un identikit, estaba escondido en un balneario del departamento esteño, informaron a El País fuentes vinculadas a la investigación.

A.G.C., de unos 45 años, declarará mañana ante la magistrada Marcela López. Este hombre fue detenido a las 17:15 horas de este miércoles y 15 minutos después fue trasladado a la comisaría de Castillos.

Un grupo especial de investigadores de Montevideo llegó en las últimas horas a Rocha para colaborar con el caso.

Junto a este nuevo giro en la intensa investigación judicial y policial sobre el homicidio de la adolescente, las autoridades realizan un allanamiento en la vivienda de otro detenido por el caso quien, según las fuentes consultadas, tiene vinculación con el "conejo".

Tanto la magistrada que lleva adelante el caso, como la Policía, esperan que de este allanamiento se obtengan pruebas "clave" para resolver el caso.

Las últimas horas de Lola en fotos

Esta mañana, además, los abogados de la madrina y la pareja de ésta aportaron fotos que muestran las últimas horas con vida de Lola.

Gustavo Bordes, se presentó sobre las 10:45 con una cámara de fotos en mano y copias impresas de las fotos que reflejan las últimas horas de la joven argentina.

Con las mismas busca alejar toda sospechas respecto a sus defendidos. "A mi entender con esto se terminan las sospechas para mis defendidos", afirmó.

El abogado indicó que aún no se cuentan con las pericias telefónicas, elemento que es uno de los tantos ángulos de la información.

Al ser consultado, sobre la visión que tiene del procedimiento jurídico del caso manifestó que el mismo se está dando "con las máximas garantías y como abogado defensor nada tengo que decir; los policías y los investigadores están haciendo lo máximo y dando todas las garantías".



Ayer surgieron nuevos datos sobre los últimos momentos de la joven asesinada.

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