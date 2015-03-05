Entró a robar, pero terminó en la cárcel gracias al perro de la casa

El joven de 18 años entró a una casa de Piedras Blancas y cuando se retiraba con su botín fue atacado por el perro de los dueños. Escapó y fue atendido en un centro de salud por un "desprendimiento de nariz", y allí la Policía logró detenerlo.

Pasadas las 14 horas este lunes un joven de 18 años ingresó a una casa ubicada en Matilde Pacheco de Batlle y Ordóñez, y Agustín Viera, en la zona de Piedras Blancas.

Dentro de la vivienda logró tomar varias herramientas que pensaba robar. Pero al querer escapar fue sorprendido por un perro perteneciente a los dueños del lugar, que lo atacó y comenzó a morderlo.

En ese momento el propietario escuchó ruidos y salió, logrando sostener al animal. El delincuente soltó las cosas que iba a robar y salió corriendo.

Momentos después personal policial de la Comisaría 17ª logró detener al joven cuando era atendido en la policlínica Badano Repetto.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo los médicos le diagnosticaron heridas por las mordeduras del perro y “desprendimiento de nariz”. Fue trasladado al Hospital Pasteur para ser atendido y una vez que le dieron el alta fue procesado con prisión por un delito de hurto en grado de tentativa.



piedras blancas