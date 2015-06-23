Encapuchados coparon domicilio en Las Piedras y robaron un auto

Cuatro individuos armados y encapuchados ingresaron a un domicilio en la ciudad de Las Piedras en Canelones, robaron un auto e hirieron de un culatazo a un integrante del hogar.

El dueño del hogar resultó herido de un culatazo. El hecho delictivo ocurrió en la noche de hoy, lunes. La Policía se encuentra investigando el caso.

Según informaron fuentes policiales a El País, se trató de un acto violento en el que participaron cuatro individuos con sus rostros cubiertos y con armas de fuego.

Lograron hurtar pertenencias y un vehículo del hogar, además, realizaron disparos dentro del domicilio.

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