Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Encapuchados coparon domicilio en Las Piedras y robaron un auto

23/06/2015, 01:26
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Cuatro individuos armados y encapuchados ingresaron a un domicilio en la ciudad de Las Piedras en Canelones, robaron un auto e hirieron de un culatazo a un integrante del hogar.

El dueño del hogar resultó herido de un culatazo. El hecho delictivo ocurrió en la noche de hoy, lunes. La Policía se encuentra investigando el caso.

Según informaron fuentes policiales a El País, se trató de un acto violento en el que participaron cuatro individuos con sus rostros cubiertos y con armas de fuego. 

Lograron hurtar pertenencias y un vehículo del hogar, además, realizaron disparos dentro del domicilio. 

INSEGURIDAD ciudadana

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inseguridad

Te puede interesar