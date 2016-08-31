El sindicato del taxi comenzó paro y montó carpa sindical en la IMM

Reclaman por "un transporte popular, contra Uber y las multinacionales".

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) inició un paro que comenzó en la sede del gremio e incluyó una movilización hacia la Intendencia de Montevideo. La concentración se realiza "por un transporte popular, contra Uber y las multinacionales".

Colchones, medio tanques, garrafas, heladeritas y parlantes, son algunos de los objetos que llevaron los trabajadores del taxi para afrontar los tres días de manifestación que ya se están llevando a cabo.

En diez minutos y con la ayuda de cinco trabajadores, la carpa sindical que alojará a los gremialistas quedó armada. Mientras tanto los conductores de los más de 50 taxis que estaban cortando el tránsito en una senda de 18 de Julio, permanecían con sus banderas, charlando y colgando pancartas.

“Ahora nos tocó a nosotros, pero ya les va a tocar a otros; las aplicaciones nos van a dejar sin trabajo” exclamó uno de los manifestantes. A unos metros, un grupo de casi 20 inspectores monitoreaban la situación, que hasta el momento ha transcurrido sin fricciones.

Los trabajadores también planean entregar folletos informativos y realizar una recolección de firmas “para demostrar el apoyo de la gente hacia la causa” explicó Antonio Diez secretario general del Suatt.

Por su parte cada integrante del gremio aporta $ 50 por cada día para que la carpa esté instalada en la explanada de la intendencia capitalina (hasta el 3 de septiembre).



Movilización del Suatt contra Uber. Foto: D. Borrelli

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