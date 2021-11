Schipani: “Directores de liceos fueron engañados por Fenapes para justificar faltas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La expresidenta del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente, sostuvo esta mañana en el Parlamento que nunca supo sobre el convenio utilizado por algunos miembros de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para justificar sus faltas a clases, según informó el diputado colorado e integrante de la comisión investigadora, Felipe Schipani.

“La comparecencia de Celsa Puente fue relevante”, aseguró Schipani en una entrevista con “Informativo Carve”. “Contó que no había normativa que justifique la inasistencia de todos los dirigentes sindicales que presentaban esos certificados. Por el artículo 70.10 no se podía justificar esas inasistencias”, agregó.

Según el legislador, Puente “hizo mención al contenido de ese artículo y señaló que eran de meridiana claridad. No podían hacerse dos interpretaciones sobre lo que permite hacer ese artículo. También señaló que desconoce la existencia de los convenios entre la coordinadora del sindicato de la educación y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen)”.



Dejó en claro que la comparecencia de Puente “viene a confirmar lo que han dicho todos los que desfilaron por la comisión. Desde las actuales autoridades de secundaria, la profesora (Jenifer) Cherro, toda la Jurídica y los siete abogados que la componen marcaron lo mismo: los directores de los centros educativos fueron engañados en su buena fe al justificar estas inasistencias”.



Schipani aseguró que la comisión investigadora le remitió a los directivos de Fenapes “una solicitud para que hagan llegar ese convenio, pero no lo han hecho. No hay dudas de que ese convenio no existía. Estamos ante una situación que presenta apariencia delictiva”.



“Tenemos contabilizados más de 120 dirigentes de Fenapes que presentaron estos mismos certificados en más de 70 liceos en todo el país. Son miles de horas que se justificaron a través de estos certificados y, como consecuencia, miles de alumnos que perdieron sus clases. Porque no se repusieron”, añadió.



Explicó cómo son esos certificados: “Hay un espacio para rellenar el nombre, ‘quien ha sido encomendado por la directiva de Fenapes para realizar actividades gremiales’. Abajo hace invocación a la normativa”.



“Lo que nos han dicho todos los directores fue que actuaron de buena fe”, recalcó Schipani. “Porque en ese certificado figura el Pit-Cnt y la firma del presidente de turno del Fenapes”, agregó.



El diputado colorado aseguró que pidieron extender el trabajo de investigación de esta comisión ya que quedan “muchas personas para declarar. Recibimos 25 personas que han declarado. Muchas de las cuales lo han hecho por horas. Quedan muchos testimonios relevantes, de muchos mandos medios de secundaria y la opinión fundamental de los directores sindicales, quienes autorizaban la presentación de estos certificados”.