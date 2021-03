Piden suspender las clases presenciales en Rivera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Rivera solicitó al presidente del Codicen, Robert Silva, suspender la presencialidad de clases en el departamento por el aumento de casos de coronavirus.

Esto implica que “sean las autoridades que resuelvan” cómo llevar adelante la no aplicación de la presencialidad, dijo a El País el presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media Rivera (Ademri) Fabián Almeida. De todos modos aclaró que el pedido supone no habilitar la modalidad mixta, que permite a los estudiantes (que así lo deseen) asistir.

El sindicalista indicó que dado que Rivera se encuentra con el mayor nivel del índice de Harvard y el Estado de Río Grande del Sur está bajo “bandera negra” es “muy compleja la situación” para el sistema educativo. Por lo que entienden que se debe suspender la presencialidad por al menos dos semanas.



Según el sindicalista, solo el pasado fin de semana llegaron más de 15 excursiones a Rivera por turismo de compras y eso también incide en el número de casos, que viene en aumento de forma sostenida. Por lo que, el sindicato docente aseguró que es necesario tomar una medida respecto a la educación.



Almeida consideró que “la mayoría de la gente, que no tiene ni idea de la situación en Rivera, dice en redes que los sindicatos no queremos laburar y no se trata de eso”. Desde el 1 de marzo a la fecha fueron cinco los liceos afectados por casos de COVID-19, incluso hoy el edificio central del Liceo 3 no abrirá sus puertas para hacer la desinfección recomendada.



En tanto, el fin de semana se cumplió el mismo procedimiento en el Liceo 2, donde en la semana se registraron dos casos. Antes también cerraron por limpieza los liceos 1, 2 y 5. En tanto, se reportaron brotes en seis escuelas de Rivera: 143 (Vichadero), 8, 96, 155, 54 y 5, la última no abrirá sus puertas hoy por desinfección.



Según las disposiciones vigentes, en caso de detectarse un caso de coronavirus lo que se hace es cerrar el salón al que concurría el infectado (ya sea docente o alumno) y se procede a la desinfección. El resto del liceo o escuela sigue funcionando con normalidad, lo cual es considerado un “disparate” por parte de los sindicatos de la enseñanza, ya que aunque no estén en el mismo grupo los alumnos se saludan y están en contacto.