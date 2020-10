Interior investigará pancarta de JUP; Fenapes cuestionó falta de acción de autoridades de la educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior investigará las pancartas que aparecieron en algunos puntos de Montevideo, entre ellas el liceo Dámaso Antonio Larrañaga, con alusiones a la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), informó Desayunos Informales (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la cartera.

De todas maneras, desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) cuestionaron la falta de acción por parte de las autoridades de la educación. "Hace poco tiempo atrás, un cartel que decía 'para que la educación siga siendo laica, gratuita y obligatoria' fue retirado y yo creo que este cartel estuvo mucho tiempo colgado allí y nadie lo fue a retirar", indicó José Olivera, dirigente de Fenapes, en diálogo con Doble Click (Del Sol FM).



Consultado al respecto, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Robert Silva dijo a El País que ya se pidieron los datos respecto al hecho a las autoridades de Secundaria. "Ante esa foto, que no se identifica bien, se ha solicitado a Secundaria que nos informe las circunstancias de ese cartel, que por la foto no estaba en el liceo, estaba en la vereda como tantos otros carteles", dijo.

"Hemos pedido informes, eso es lo único que hemos hecho. Si está en el liceo lo que hay que hacer es retirarlo, como muchos otros carteles", indicó Silva y agregó: "Lo único es que este no identifica un responsable como se identifica en los de los sindicatos, que en esos casos las direcciones los retiran y se los entregan a los sindicatos".

"En este caso se deberá retirar, obviamente, si es que está en el liceo, hay que ver porque yo no conozco la situación. Tengo que averiguar porque es un tema de Secundaria, pero yo ya he pedido que me informen", indicó.

Una foto de la pancarta con la leyenda "No al referéndum de la LUC. ¡Fuera comunistas de las instituciones! La JUP está de vuelta" fue difundida ayer martes a través de las redes sociales, lo que motivó la intervención de Fenapes.

La federación sin embargo indicó que no fue la única que se encontró, sino que se reportaron la aparición de carteles con leyendas similares en otros puntos de la ciudad.