Estudiantes extenderán ocupación de centros de formación docente hasta el viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los estudiantes que están ocupando siete centros de formación docente a lo largo del país —para oponerse a la reforma educativa, exigir mejoras edilicias y denunciar un recorte presupuestal— dijeron que extenderán la medida "hasta y durante" la mesa de negociaciones, que se llevaría a cabo este viernes.

"Una cosa lleva a la otra, las resoluciones de esa mesa llevarían a desocupar", dijo a El País Camila Núñez, integrante del Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM). Aunque valoró que exista esa instancia, explicó que "no es garantía tener espacio para negociar"; "Para nosotros es una garantía estar ocupando, la fuerza de los compañeros es otra presión".



Por otra parte, detalló que "no significa que el centro vaya a estar ocupado hasta el viernes", puesto que, si la Policía recibe la orden de concurrir a desalojar los centros, la pauta para los estudiantes es irse, convocar una asamblea urgente y luego definir cómo seguir; esto podría llevar a "continuar con un paro activo y evaluar si volver a ocupar o no".

Instituto de Profesores Artigas (IPA) ocupado por estudiantes en rechazo a la reforma educativa. Foto: Leonardo Mainé

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) había dado como tiempo límite las 12 del mediodía de este miércoles para que los estudiantes respondieran si acudirían o no a una mesa de negociaciones el viernes.



Clara Perendones, integrante del CEM, explicó a El País que "muchos centros tenían hoy su primera asamblea para decidir si adherirse a esta serie de ocupaciones simultáneas", por lo que ANEP concedió una prórroga hasta las 19 horas para ofrecer una respuesta.



En particular, las estudiantes de Magisterio confirmaron que aceptaron participar "con las condiciones que se iban a plantear en la coordinación de Centros de Estudiantes de Formación en Educación", donde hay representantes de cada centro que coordinan diferentes cuestiones, entre ellas las condiciones para presentarse a la citada mesa.

"Resolvimos presentar a coordinación el labrado de actas de todo lo que se haga en esa negociación, la participación de los tres centros de Montevideo y al menos un representante del Instituto de Formación en Educación Social (IFES) y un representante de los centros regionales de profesores (CERP)", cerraron.