Encuesta de Convivencia en liceos: lo que es real y lo que no del formulario que se viralizó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A través de WhatsApp se viralizó una encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco Interamericano de Desarrollo a estudiantes de distintos centros educativos.

El mensaje que circuló, explicaba que la encuesta llamada Encuesta de Convivencia, se realizaba a una muestra de cien liceos elegidos al azar y que estaba aprobada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por resultar de interés.



"Encuesta que le pusieron a niños de los Colegios Alemán y San Juan Bautista, sin previo aviso a los padres y con funcionarios del Mides dentro de las aulas. Avisa a tus conocidos", indicaba el texto adjunto.



Junto con el mensaje se incluía una foto de la encuesta realizada, según se especificaba en el título, a alumnos de 12 y 13 años y las preguntas formuladas eran: "¿Cómo describes tu identidad de género?", "¿Con cuál de las siguientes opciones sexuales te identificas?", "¿Por quién te sentís atraído sexualmente?" y "¿Le contaste a alguien sobre tu orientación sexual?".

Consultadas por El País, fuentes de la educación confirmaron que una parte de lo que circuló en el mensaje de WhatsApp es cierto mientras que otra parte no es real.



La ANEP sí resolvió autorizar una encuesta para educación media sobre aspectos vinculados a tolerancia, discriminación, identidades, entre otros aspectos en una resolución del 17 de julio de 2018, hace exactamente un año.



Efectivamente se aplicó en cien instituciones -tanto públicas como privadas- pero el formulario de preguntas que se viralizó es más amplio y además incluye otros temas que no están relacionados con la identidad de género, aseguraron.



Indicaron además que tampoco es real que la encuesta estuviera específicamente enfocada a alumnos de 12 y 13 años sino que se realizaba por sorteo entre estudiantes de primer y cuarto año tanto de liceos como de UTU.



Por otra parte explicaron que como la encuesta es voluntaria y anónima no es necesario ni requisito que los padres sean consultados para que los alumnos la puedan realizar. En todo caso, indicaron, queda a decisión de cada instituto si quiere notificar a las familias.



El 2 de julio el MIDES informó a través de su página web que empezarían a realizar el estudio “Convivencia y Discriminación en Educación Media en Uruguay” en diferentes centros educativos del país.



"El objetivo principal es analizar la convivencia en los centros educativos de Enseñanza Media en Uruguay, con énfasis en las situaciones de discriminación que tienen lugar en este ámbito. A la vez, se busca identificar buenas prácticas que ayuden a mejorar el diseño e implementación políticas públicas orientadas a mejorar la convivencia en los centros educativos", explicaron.