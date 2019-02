A un día del inicio de clases faltan menos de 80 maestros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En menos de 24 horas ocurrirá uno de los rituales más característicos de Uruguay. Unos 335 mil niños se pondrán una túnica blanca -más blanca de lo que estará en unos meses- y un adulto les acomodará una moña azul, almidonada. Algunos llorarán por miedo o por vergüenza, otros sonreirán por reencontrarse con sus compañeros y más de uno se mojará la cara para disimular las horas sin dormir que causan los nervios. Al rato cualquiera de esos sentimientos se fundirán en el abrazo de una maestra y su clásico: “Bienvenido a clase”.

Los únicos que no recibirán ese abrazo son los niños de 77 grupos que -al cierre de esta edición- no tenían un docente asignado. La elección de cargos continúa este jueves y en el Consejo de Primaria estiman que para el inicio de clases se estará “tres o cuatro veces mejor” que el año anterior.

Son 2.318 las escuelas que abrirán las puertas a sus alumnos este 1° de marzo. Solo hay dos que, por decisión de Primaria, postergan el inicio para el miércoles 6: la N° 296 de Pando y la N° 240 de Montevideo, ambas porque están en obras. Hay otras tres, a su vez, que están ultimando unos “detalle edilicios” y arrancarán mañana pero en otros centros educativos o en salones de Mevir. Una es la escuela del faro de José Ignacio a la que se le había volado el techo.

A diferencia de lo que sucedía hasta hace dos o tres años, las condiciones de infraestructura no son el gran problema del inicio de clases. Esta vez la polémica estuvo centrada en una cuestión de calendario: ¿por qué empezar un viernes? ¿Por qué arrancar antes de los feriados de Carnaval?

Los tres consejeros de Primaria tenían la intención de que el año lectivo comenzara el miércoles 6. Pero el Codicen dispuso que el inicio sea el primero de marzo como sugerían los Consejos de Secundaria y UTU. “Incluso si hubiésemos comenzado el miércoles 6 algunos iban a discutirnos de por qué hacerlo a mitad de la semana de Carnaval”, reconoció Pablo Caggiani, consejero de Primaria.

Para apaciguar la discusión, la directora de Primaria Irupé Buzzetti dijo que los padres que ya tenían programada su licencia podían luego acercarse a la escuela de sus hijos para que les justificaran las faltas. Eso ya está contemplado en el reglamento escolar, pero el haberlo dicho causó más enojo en quienes critican las elevadas cifras de ausentismo de la institución: 50 mil niños por día.

Tras esos dichos de la directora de Primaria, la presidenta del sindicato de maestros, Elbia Pereira, se comunicó con la directora para saber si hubo un cambio de reglamento que obligó a sus declaraciones. Le fue explicado que no.

Aun así, la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio no ve con buenos ojos la fecha de inicio. “Se va a cortar cuatro días, el viernes no estarán todos los niños y las maestras tendrán que reeditar ese clásico abrazo el miércoles 6”.

A algunos docentes sindicalizados de Secundaria tampoco les gustó cómo quedó conformado el calendario. Graciela Almeida, dirigente de Fenapes, es una de ellas: “El empecinamiento para empezar el 1° de marzo tiene nombre y apellido y es Robert Silva, del Codicen. Es una fecha inadecuada, por varios motivos no están conformados los equipos de trabajo”, dijo en radio Carve.

“Es falso sostener que fui yo”, aclaró el consejero Silva. “Obviamente que argumenté a favor y voté el comienzo el primero, pero el propio Consejo de Secundaria propuso el comienzo de clases ese día”.

La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria responsabilizó a las autoridades de la “desorganización” que pueda haber al comienzo de clases porque la fecha fijada es “muy prematura” y se pisa con el fin de los exámenes. Eso llevará a falta de “equipos de dirección y de profesores adscriptos”, pero no de docentes. A un día están cubiertas más del 90% de las horas docente.

Tres curiosidades del año

Los materiales: Con $ 75 apenas se cubren los boletos de ida y vuelta en un ómnibus capitalino. Pero la inversión de ese dinero, por alumno, bastó para que todos los escolares reciban este año los útiles básicos. Antes era un beneficio exclusivo para los más carenciados. En total, Primaria gastó $ 50 millones en materiales y la misma cifra en libros.

El inglés: La enseñanza de inglés será, por primera vez, obligatoria y universal en todas la escuelas. Ya no se permite la excepción por falta de docentes o porque la maestra no acepta el trabajo por videoconferencia. El objetivo del Codicen es que los alumnos lleguen a un nivel de examen First al término de la educación obligatoria.

Las elecciones: A diferencia de años anteriores, este no aparenta ser un año de conflictividad sindical: no se vota Presupuesto. Pero es año electoral y muchas escuelas serán centro de votación. Los días siguientes a las elecciones no habrá clases. ¿La educación será tema de debate en campaña? La respuesta es de los candidatos.