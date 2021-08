"Dejen de generar miedo": Da Silveira y Silva defienden cambio de formato de bachillerato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveria, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), Robert Silva, defendieron los cambios que se planifican hacer en el bachillerato de la educación Secundaria.

El ministro cree que "no es bueno que un chico de 15 años tenga que tomar decisiones que le cierren eventuales puertas futuras en materia de su formación". Además, "la tendencia internacional no es hacia una creciente especialización del bachillerato, si no exactamente lo contrario", según dijo.



"Cuando uno mira al mundo, lo normal no es que se haga elegir demasiado temprano a los alumnos. De hecho, en muchos países uno ni siquiera elige una profesión específica cuando entra a la universidad, elige después de llevar uno o dos años" del instituto.



"De algún modo, todavía estamos en la estela de una realidad histórica pasada, que es que la educación secundaria nació como preámbulo de la educación universitaria. Entonces existían los preparatorios en arquitectura, veterinaria, medicina, porque eran vistos como la antesala de la educación universitaria", agregó en rueda de prensa este jueves.



Por otra parte, el presidente del Codicen indicó este miércoles: "Los bachilleratos propedéuticos, que no tienen un fin en sí mismo, y solo se conciben como un camino previo a la universidad, hay que cambiarlos. Un joven de 17 años debe tener un conjunto de habilidades que le den la posibilidad de insertarse con éxito en la sociedad".



Además, según dijo en Buen Día (Canal 4), más del 60% de las carreras de la Universidad de la República reciben con cualquier bachillerato. Silva señaló que cuanto antes se hace "optar por una ruta de tránsito a los estudiantes, más difícil es después el tema de la navegabilidad, de darse cuenta cuál es su proyecto de vida".



"Vamos a transitar hacia un bachillerato general, que tenga competencias transversales: tecnológicas, segundo idioma, arte. Es mentira que desaparece el bachillerato de arte. Por favor, dejen de generar miedo en la gente. No es así", añadió.



También dijo que llegaron al gobierno a "tomar decisiones" y es "imposible" convencer a todos. ¿Por qué? "Hay algunos que tienen posiciones y parten de un supuesto que yo no comparto: el diálogo o el acuerdo no es hacer siempre lo que yo quiero", afirmó.



Silva explicó esta semana a El País que habrá “experiencias piloto” que se darán en el marco de una “gran reforma del sistema educativo” que empezó a cultivarse el año pasado, pero que quedará efectiva entre 2022 y 2023.



Uno de los cambios es la creación del Bachillerato Interdisciplinario General propuesto por Secundaria. Se propone que los estudiantes tengan la opción de elegir una orientación en sexto año de liceo, más tarde de lo que se hace ahora.