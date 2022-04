Conflicto con respecto al proceso de designación de horas docentes en la UTU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Transcurridos menos de 40 días desde el inicio de clases en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), son cerca del 94% las horas docentes asignadas, poco más de 100.000 los alumnos inscriptos y entre 4.500 y 4.600 los grupos formados.

Sin embargo, desde la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo (Afutu) surge el descontento respecto al proceso de designación de horas docentes, la “casi inexistencia de negociación colectiva” y la “poca flexibilidad de algunas direcciones”, según detalla un comunicado elaborado por el gremio.



Según dijo a El País el director general de UTU, Juan Pereyra, “con las autoridades gremiales hay una relación de respeto en la que siempre se han buscado negociaciones.”

Pero desde Afutu no ven que la relación sea de esa forma. “Pereyra no contesta los correos y hace más de un mes que no nos reunimos. La negociación está siendo terrible en un momento en el que tenemos problemas con errores de designaciones docentes, horarios que no se modifican y directores que piden a profesores que renuncien”, dijo la presidenta de Afutu, Mabel Mallo.



“En Río Negro hubo casos de educadoras que se quedaron sin horas”, añadió la gremialista.



Respecto a eso, el director general de UTU dijo no estar al tanto de profesores sin ninguna hora asignada, pero aseguró que, después de Semana Santa, “se buscará una solución” a los casos de docentes con pocas horas.

Además, Pereyra se manifestó respecto a la flexibilidad de los directores: “No es intransigencia, es que hay veces en las que no se pueden cambiar los horarios. Lo que más quieren los profesores es tener alumnos en sus clases”.



Mallo fue crítica con el sistema de elección de horas (docentes), en el que “vos mandás tu planteo y se decide sin consulta previa tu asignación”. Además, se mostró preocupada por el aumento en el tamaño de los grupos. Sobre el punto anterior, Pereyra reconoció un “pequeño aumento de dos o tres alumnos por grupo”, pero lo justificó con que, en comparación con el año anterior, se redujo de 355 a aproximadamente 65 la cantidad de grupos con menos de 10 integrantes. Además, encuentra otro problema. “En Colonia hubo grupos de informática que no se abrieron. Acá no hay falta de voluntad ni falta de recursos. Faltan docentes en áreas muy especializadas”, aseguró Pereyra.