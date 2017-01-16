Dos muertos y un herido en asalto a un local de cobranzas en Rivera

Murieron un policía y un delincuente; otro policía está herido.

Un policía y un delincuente muertos y otro policía retirado herido fue el resultado de un asalto a mano armada que tuvo lugar en plena tarde del lunes en la ciudad de Rivera a escasos metros del límite con la vecina ciudad de Livramento (Brasil).

Una casa de cambio ubicada en Treinta y Tres y Joaquín Suárez estaba llena de clientes cuando bajaron de un auto color negro tres personas, brasileños al parecer, quienes ingresaron abruptamente al local iniciando un duro tiroteo con uno de los policías que oficiaba de seguridad.

En ese intercambio de disparos el policía, de 39 años, mató a uno de los delincuentes, pero el mismo sujeto, antes de caer muerto, le disparó al efectivo causándole la muerte en el acto de acuerdo a las informaciones que aportó el jefe interino de Policía de Rivera, Richard Fernández, a El País.

El otro policía, retirado, que también trabaja en seguridad, está lesionado al recibir un balazo que le rozó la pierna. Los dos asaltantes, al oír los disparos y ver que habían matado a su compañero huyeron, pero fueron reconocidos por testigos y por las cámaras de seguridad, según el jerarca policial.

El policía fallecido había sido procesado con prisión meses atrás en un proceso de investigación por el robo de municiones, pero seguía en actividad pese a la investigación del Ministerio del Interior.

Richard Fernández, dijo que el otro guardia de seguridad está ya retirado de los cuadros policiales y agregó que se encuentra fuera de peligro.

Efectivos de Rivera, de la seccional primera, vienen encabezando la tarea de investigación junto a sus pares de Brasil para dar con el paradero de los otros dos delincuentes que lograron huir del lugar en un automóvil Mitsubishi color negro.

El local asaltado se encuentra en la línea divisoria con la ciudad de Santa Ana (Brasil).



NÉSTOR ARAÚJO Conmoción en Rivera por el asalto al local comercial: Foto: Gentileza Carlos Fernández

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