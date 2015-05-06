Detenidos por el homicidio de Blois continúan declarando en Maldonado

Los detenidos son tres mujeres y dos hombres pero entre ellos no estaría el asesino del hombre de 35 años. Se busca a un sexto involucrado, según informó hoy el Ministerio del Interior.

En una larga jornada judicial, continúan declarando ante la Justicia de Maldonado loscinco detenidos por el homicidio de Pablo Blois, ocurrido el pasado sábado 25 de abril de madrugada.

La Policía de Montevideo detuvo ayer a cinco sospechosos —tres mujeres y dos hombres — por el homicidio del publicista, ocurrido luego de una trifulca en un estacionamiento de un boliche de Piriápolis.

Y el Ministerio del Interior informó en esta jornada que se busca a un sexto involucrado en el caso.

Blois murió tras recibir una bala disparada por varios sujetos de Casabó y Cerro que habían concurrido al local bailable denominado "Tijuana", ubicado en Playa Hermosa.



Declaran por el caso Pablo Blois. Foto: Ricardo Figueredo

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