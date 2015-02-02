Delincuentes mataron a un hombre para robarle la moto

La Policía busca a los dos delincuentes que en la noche de este domingo balearon a dos personas y les robaron la moto. Una de las víctimas murió.

Un hombre murió este domingo luego de ser baleado por dos delincuentes que le robaron la moto en la zona de Punta de Rieles.

La Policía llegó sobre las 21:30 horas a Leandro Gómez y Ovidio Fernández, ya que fue alertada del incidente en el que el hombre y una mujer que con él se encontraba estaban heridos.

Un testigo contó a la Policía que minutos antes se encontraba en su casa y sintió varios disparos, por lo que salió a ver qué sucedía y se encontró con las dos personas tiradas en el suelo y baleadas. El testigo también llegó a ver a un hombre en una moto, mientras que otro se llevaba la moto del ahora fallecido.

Se trataba de una mujer, que fue trasladada a un centro de salud por una persona que pasaba por el lugar en su auto. Tiene una herida de bala a la altura de los glúteos.

El hombre, de 30 años, fue llevado al mismo centro de salud por el móvil policial, pero al ser atendido por los médicos éstos confirmaron que ya había fallecido como consecuencia de los disparos que recibió.

Efectivos policiales se mueven en Villa Española en busca de delincuentes. Foto: D.Borrelli.

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