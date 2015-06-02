Delincuente fue detenido tras intentar robarle a un agente policial

Un policía vestido de civil circulaba en su moto cuando fue sorprendido por un delincuente que lo amenazó con arma de fuego e intentó robarle, pero el funcionario le dio la voz de alto y logró detenerlo.

Pasadas las 23 horas del domingo, un funcionario policial que vestía de civil circulaba en su moto por la calle Carlos Nery.

Al llegar al cruce con Lacio, disminuyó la velocidad y fue sorprendido por un hombre que lo apuntó con un arma para robarle.

El agente inmediatamente le dio la voz de alto y el delincuente intentó escapar, dejando tirado su revólver por el camino.

Pero el policía bajó de la moto y logró detenerlo. Luego pidió apoyo a un móvil policial y el delincuente fue trasladado a la Comisaría 16ª de Montevideo.

El detenido tiene 47 años y deberá declarar ante la Justicia.

Otro intento de robo frustrado por la Policía.

El mismo día, pero sobre las 18 horas, un hombre de 41 años circulaba en su moto por la calle Doctor Gregorio C. Rodríguez hacia General Flores, en la zona de Jardines del Hipódromo, cuando se le cruzó un desconocido e intentó robarle el vehículo.

En ese momento, el delincuente vio dos motos de policías del grupo de Respuesta Táctica (GRT) y se escapó, ingresando a una casa de la zona.

Los agentes solicitaron permiso a los dueños de la vivienda para entrar y cuando lo hicieron el delincuente pasó a una casa vecina.

Allí lo detuvieron. Pidieron apoyo al Centro de Comando Unificado y un móvil trasladó al detenido a la seccional correspondiente.

Se trata de un hombre de 21 años, que finalmente fue procesado con prisión.



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