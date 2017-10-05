Decenas de cuidacoches toman clases en la IMM

DESARROLLO SOCIAL

El curso abarca desde la seguridad vial hasta los derechos sociales.

La directora Goyeneche al frente de una de las charlas. Foto: IMM

Comenzó ayer el segundo ciclo de capacitación para 30 cuidacoches que trabajan en los municipios B y CH.

Desde la Intendencia de Montevideo se informó que se trata de una instrucción en cuestiones como la seguridad vial, el cuidado del tránsito y el relacionamiento ciudadano.

Pero a la par se enseña a los cuidacoches ya registrados cómo acceder a las prestaciones sociales a las que tienen derecho y a las herramientas para ingresar al trabajo formal.

En la jornada de ayer, representantes del Ministerio de Desarrollo Social ahondaron en las características del monotributo social, mientras que los de la Guardia Republicana brindaron un taller en torno a la seguridad ciudadana. Mañana la capacitación será impartida a otros 34 cuidacoches que desempeñan su tarea dentro del territorio del municipio CH.

Aldo Tomassini, coordinador de la Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales, de la División Políticas Sociales, mencionó que es importante que estén identificados todos los cuidadores de vehículos para que las personas que circulan sepan quién es el responsable autorizado de la zona y para que ese trabajador tenga en claro que le corresponde realizar las tareas en una ubicación prefijada.

Antes de estos cursos breves, los departamentos de Movilidad y Desarrollo Social reunieron datos para hacer un mapeo de la ciudad, identificando a quienes trabajan en cada zona.

La Intendencia prevé sumar a más personas que están cuidando vehículos en las calles y aún no se han integrado al registro que lleva la comuna.

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la IMM, dio la bienvenida a quienes concurrieron al aula municipal y destacó el papel que tienen estos trabajadores en la vida cotidiana, porque "son parte clave de la convivencia en el espacio público".