Cinco hombres robaron $ 720 mil de un supermercado en El Pinar

Cinco hombres fuertemente armados redujeron al guardia de seguridad y le quitaron el arma y el chaleco antibalas. Ante empleados y clientes robaron la caja de seguridad.

Cinco hombres fuertemente armados, con armas cortas y largas, rapiñaron un supermercado ubicado en avenida Pérez Butler y Ciudad de Pando, en El Pinar, informa la Jefatura de Policía de Canelones.

Los delincuentes tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas y máscaras y dos de ellos redujeron al guardia de seguridad. Le sacaron el arma y el chaleco antibalas.

Mientras, los otros fueron al sector de las cajas y redujeron a los empleados y clientes y agarraron la caja de seguridad portátil que contenía 720 mil pesos.

Luego escaparon a Montevideo en una camioneta, que más tarde fue abandonada en Camino Carrasco y Felipe García. El vehículo estaba denunciado como robado desde el 3 de febrero.

"En forma inmediata de conocerse el hecho se montó un vasto operativo con la colaboración de seccionales limítrofes, Radio Patrulla y de la Dirección de Investigaciones, que no arrojó resultados positivos hasta el momento", indicó la jefatura en un comunicado.



Segundo caso en 20 días.

El 17 de enero pasado de noche hubo un asalto muy similar en otro supermercado de El Pinar y un local de cobranzas ubicados en calle Transversal y Amelia Ramírez.

En ese caso cuatro delincuentes armados y con chalecos antibalas robaron $ 252.048 de un Red Pagos y la caja chica de un supermercado. Apuntaron con un arma a una mujer que estaba con su bebé.

Al igual que el caso ocurrido hoy, los delincuentes también tomaron de rehén al guardia de seguridad, le quitaron su revólver y el chaleco.

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