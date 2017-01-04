China donará US$ 2,5 millones en material militar a Uruguay

Las autoridades esperan que la asistencia del gobierno chino llegue a mediados de este mes. La donación se realiza en el marco de un acuerdo entre los ministerios de Defensa de los países.

El Ministerio de Defensa uruguayo recibirá a mediados de enero una donación de US$ 2.500.000 en material militar por parte del gobierno chino, informó este miércoles el portal de Presidencia de la República.

La donación se lleva a cabo gracias al acuerdo firmado entre las autoridades de ambos gobiernos, y establece que el país asiático se hará cargo de los gastos y el transporte del material.

El equipamiento que envía China consta de 10 carpas de invierno para 12 personas, 400 carpas de verano para 20 personas, siete cocinas de campaña, cuatro camiones pequeños con caja expandible, 14 generadores, siete depósitos de agua potable y 2.000 catres de metal.Se distribuirá entre las cuatro divisiones del Ejército Nacional y podrá ser utilizado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Jorge Menéndez, ministro de Defensa Nacional, dijo que se trata de "una colaboración sistemática en base a un acuerdo que, con el tiempo, se va incrementando debido a las mejoras de las relaciones entre las partes”.

En octubre de 2016. el presidente Tabaré Vázquez viajó con una delegación integrada por ministros y empresarios a China. Allí se reunió con las autoridades del país y se estudiaron varios acuerdos en distintos rubros.

El mandatario abrió el camino para lograr un Tratado de Libre Comercio con la nación asiática, aunque debe contar con el apoyo de los miembros del Mercosur para que las negociaciones no fracasen.

El ministro Menéndez, será uno de los primeros funcionarios en declarar. Foto: F. Flores

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