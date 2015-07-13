Cámaras de video captaron al asesino

La Policía busca a un sujeto captado por una cámara de seguridad cuando salía de la casa de María Celia Zevallos, quien fuera ultimada en la mañana del pasado viernes en Maldonado.

En el video, el sujeto se retira con una garrafa al hombro, según informaron fuentes del caso a El País.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad instalada en el frente del lupanar "La Casa de Naná", ubicado frente al chalet propiedad de la occisa. De acuerdo con las imágenes en poder de la Policía, el sujeto salió de la finca entre las 8:00 y las 9:00 del viernes.

María Celia Zevallos Denis, de 65 años, fue hallada muerta en su habitación del chalet Yuma, ubicado sobre la acera oeste de la calle Simón del Pino, a media cuadra de la avenida Aiguá en el barrio Scalone de la capital fernandina.

Zevallos fue vista por última vez en la noche del jueves y fue hallada muerta en su dormitorio por la Policía en horas del mediodía del viernes. El sujeto que aparece en las imágenes fue detenido por la Policía en las primeras horas del sábado apenas se conoció la noticia de la muerte de la mujer.

Este individuo y otros dos hombres fueron capturados a una cuadra de la casa de la occisa y conducidas a la Seccional Sexta de Maldonado Nuevo.

En dependencias policiales el sujeto negó cualquier relación con el crimen. Además, durante el interrogatorio apuntó a otro hombre por su presunta relación con el hecho.

Por esta razón, fue dejado en libertad. Poco después se conoció el contenido de las imágenes donde, según los investigadores, se aprecia a la misma persona que sale de la casa con la garrafa de 13 kilos al hombro.

Por el momento los investigadores no han podido encontrarlo. Se presume que abandonó la zona apenas recuperó la libertad. O que se encuentra en alguna finca abandonada. De cualquier forma, se considera que su captura es inminente.

Celular.

En tanto, la Policía trata de encontrar el celular de Lucía Díaz, ultimada en la noche del jueves en un predio de la avenida Roosevelt.

Díaz salió de su casa con el aparato para aprovechar la señal de wifi del sanatorio Mautone y contactarse con su padre Eduardo, que reside en España.

Las autoridades pidieron la colaboración de la empresa de telefonía para poder dar con el paradero del celular de la occisa. La tableta de Lucía fue encontrada en su casa. Dos sujetos continúan detenidos a la espera de una serie de diligencias ordenadas por la jueza Rossana Martínez.

Díaz forma parte de una numerosa familia oriunda de Colonia pero que reside en Maldonado desde hace décadas. Su abuelo fue propietario del desaparecido hotel "El Grumete" de la península.

Vieja familia de Punta del Este

La joven Lucía Díaz (27) era nieta del antiguo propietario del desaparecido hotel "El Grumete" de Punta del Este. Sus primos son conocidos tanto por sus actividades laborales como por su militancia política- partidaria.

Lucía Diáz falleció ahorcada, según el forense

El informe forense concluyó que la joven Lucía Díaz, de 27 años, fue estrangulada con el pañuelo que tenía enroscado en su cuello. Empero, no había signos de haber sido abusada sexualmente.

En el lugar donde fue encontrada los efectivos de Policía Técnica levantaron varios indicios como preservativos usados y otros elementos que serán periciados en las próximas horas.

La joven, madre de un niño, todas las noches iba desde su casa al entorno del sanatorio Mautone para poder captar la señal de wifi emitida desde el nosocomio. Esto le permitía contactarse con su padre, Eduardo Díaz, que reside desde hace años en España. Además, aprovechaba para revisar su correo electrónico y navegar en las redes sociales.

Su muerte conmovió a la sociedad local y generó la reacción de las organizaciones sociales que buscan erradicar las muertes de mujeres. Ayer, hubo una marcha en su nombre en Maldonado.

Varias personas fueron detenidas en las últimas horas por los crímenes. Foto: R. Figueredo

Una persona fue detenida y liberada, siendo luego reconocida con grabaciónMARCELO GALLARDO