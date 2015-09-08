Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Buscan al “Piru”; lo acusan de 3 asesinatos

08/09/2015, 05:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Aron Anezio Scaffo La Rosa, alias "Piru". Foto: Jefatura de Policía

La Jefatura de Policía de Montevideo solicitó a la población la colaboración para encontrar a Aron Anezio Scaffo La Rosa, alias “Piru”, de 19 años.

Este sujeto es sospechoso de haber dado muerte al pizzero de Nuevo París, así como a un repartidor en el marco de un atraco, confirmaron a El País fuentes vinculadas a la investigación. Además es investigado por un tercer asesinato durante una rapiña.

El “Piru” es oriundo de Cerro Norte y posee antecedentes penales como menor por rapiñas. Ello le generó internaciones en el INAU.

Scaffo La Rosa es buscado por “hechos de importante gravedad que se investigan” en los juzgados penales de 11° y 16° turno y se advierte que “puede estar armado y ejercer la violencia sobre las personas”, informó ayer el Ministerio del Interior.

Para brindar información llamar al 0800 5000.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Anezio, alias "Piru", acusado de dar muerte a un policía, un pizzero y dos jóvenes. 

cerro norte

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inseguridad

Te puede interesar