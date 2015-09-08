Buscan al “Piru”; lo acusan de 3 asesinatos

La Jefatura de Policía de Montevideo solicitó a la población la colaboración para encontrar a Aron Anezio Scaffo La Rosa, alias “Piru”, de 19 años.

Este sujeto es sospechoso de haber dado muerte al pizzero de Nuevo París, así como a un repartidor en el marco de un atraco, confirmaron a El País fuentes vinculadas a la investigación. Además es investigado por un tercer asesinato durante una rapiña.

El “Piru” es oriundo de Cerro Norte y posee antecedentes penales como menor por rapiñas. Ello le generó internaciones en el INAU.

Scaffo La Rosa es buscado por “hechos de importante gravedad que se investigan” en los juzgados penales de 11° y 16° turno y se advierte que “puede estar armado y ejercer la violencia sobre las personas”, informó ayer el Ministerio del Interior.

Para brindar información llamar al 0800 5000.

Anezio, alias "Piru", acusado de dar muerte a un policía, un pizzero y dos jóvenes.

cerro norte