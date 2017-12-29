Blancos exigen emergencia sanitaria

BASURA

Denuncian que en ocho barrios de Montevideo hay contenedores desbordados de basura.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

La Unión, Cordón, Pocitos, Punta Carretas, Cerrito de la Victoria, Belvedere, Paso Molino y La Teja. Todos tienen algo en común: cuatro días después de Navidad siguen siendo escenario de decenas de contenedores desbordados de basura. Ante esta situación, el Partido Nacional pide al gobierno decretar la emergencia sanitaria.

El edil blanco Diego Rodríguez exigió adoptar la medida ya que "el sistema de la Intendencia en materia de limpieza es malo; no se puede justificar lo injustificable, además es una falta de respeto, es una reverenda tomadura de pelo a la gente, hace 27 años que el Frente Amplio es gobierno" en la comuna, disparó.

Mientras tanto, desde la Intendencia se informó a El País que se continúa trabajando en la recolección de residuos y que ya se dispuso "un refuerzo según las horas disponibles", además, se están reemplazando los recipientes incinerados y se están colocando adhesivos en aquellos que tienen sobrepeso por acumulación de escombros. Fuentes consultadas en la comuna informaron que esta mañana se emitirá un comunicado oficial sobre el estado de situación de la recolección y limpieza de la basura en la ciudad de Montevideo.

Rodríguez explicó que hace un mes se reunió con el responsable de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Fernando Puntigliano, instancia en la que se propuso el tema de la rotación de los contenedores y se advirtió de la situación. El edil indicó que la respuesta fue: "No tenemos planificado estratégicamente el tema y vamos a disponer de 400 contenedores más".

El edil blanco indicó que el 2017 fue un año muy complicado para el intendente Martínez ya que "aumentó el boleto, no puede con la basura, no mete ni una sola obra y ya lleva más de dos años de gestión". Rodríguez dijo que "distorsionan la realidad, este es el gran ajuste fiscal del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que le llamó conciliación fiscal". Para el legislador departamental decretar la emergencia sanitaria sería "beneficioso" dado que el Estado "tendría que disponer de todos sus recursos para levantar la mugre que tenés".

Agregó que es imposible caminar por las calles de la ciudad debido al olor nauseabundo, las ratas y el calor de 35 grados, "es imposible", consideró, "por eso es necesario decretar la emergencia".

Los tres ediles blancos en la Junta Departamental tienen previsto armar una mesa redonda en 2018 en la que se invitará a técnicos internacionales para conocer su postura y experiencia en temas de Desarrollo Ambiental y limpieza: "Tenemos pensado armar una mesa redonda para explicar sus experiencias, obviamente invitar al intendente y a sus asesores para contar la experiencia de Uruguay y entre todos llegar a algo en común. Acá se gobierna al grito como toda cosa y así estamos", indicó.

Reclamo.

Adeom reclamó que la situación ya fue alertada a mediados de año debido a que en realidad es durante todo el mes de diciembre que se registra un desborde de basura de los contenedores y no solo en las fechas festivas. Ripoll indicó que "los compañeros están saliendo, pero esto es previo". Por tal motivo, a principio de este mes, Adeom realizó una conferencia de prensa alertando de la situación. A última hora de ayer El País constató gran acumulación de basura en los barrios Cerrito de la Victoria, Pocitos, Punta Carretas, Cordón y en algunas zonas de la costa.

ADEOM denuncia demora de la IM.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) considera que la situación no se normalizará hasta despúes de la fiesta de Reyes. La secretaria general de Adeom, Laura Ripoll, dijo a El País que "evidentemente no se llegará al 31" y que el atraso se sentirá hasta el 6 de enero cuando "los compañeros puedan poner al día toda la limpieza".