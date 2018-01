Blancos estudiarán interpelar a Cosse

La ministra de Industria, Carolina Cosse, comunicó a la oposición por intermedio del senador oficialista Leonardo de León, que no puede concurrir a la comisión de Industria de la Cámara de Representantes para informar sobre el convenio firmado entre Gas Sayago y la multinacional Shell, lo que para el diputado blanco Pablo Abdala es un indicio de la "reticencia" de la ministra a brindar datos.

Cosse puso a disposición al subsecretario, Guillermo Moncecchi, porque debe viajar a China en la fecha que se había acordado (el 1° de febrero), pero Abdala considera que "la responsabilidad política recae en la ministra" por lo que no acepta la comparecencia del viceministro.

El tema será analizado hoy por la bancada blanca y podría plantearse una interpelación a la ministra. "Creo que no estamos frente a una situación que implique una imposibilidad material de acordar una nueva fecha. Supongo que la ministra no se irá a China todo el mes de febrero. Lo que verdaderamente hay es una reticencia de la ministra para dar información porque este es un tema que la incomoda", dijo.

"Venimos de dos frustraciones. El 9 de noviembre fue a la comisión investigadora de la regasificadora y le pedimos información sobre el acuerdo con Shell y prefirió no pronunciarse con el argumento de que la investigadora estaba abocada a hechos del pasado. Convinimos que vendría a la comisión de Industria. Ella fijó el 6 de diciembre y repentinamente, el día anterior, canceló sin expresión de causa la comparecencia y no fijó una fecha nueva", recordó Abdala.

El acuerdo marco firmado entre Shell y Gas Sayago vence el 1° de marzo y la multinacional habría planteado una extensión de ese plazo. El gobierno no ha informado de su contenido. La construcción de la regasificadora está detenida y Shell tendría interés en relanzar el proyecto para eventualmente abastecer de gas natural al mercado argentino. La obra trunca generó pérdidas al Estado. En 2016 Gas Sayago tuvo un rojo de US$ 17 millones y en 2015 las pérdidas habían sido de US$ 2,6 millones. Abdala cuestionó detalles que trascendieron del convenio por entender que le da a Shell libertad total para fijar las tarifas de las eventuales ventas de gas natural que hiciera y no garantiza el suministro al mercado interno.