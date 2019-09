Benech: "El que no quiera reconocer todos los logros de estos años es un necio intelectual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, participó de la ceremonia de cierre de la 114 edición de la Expo Prado y dio un discurso en el que destacó logros de los gobiernos del Frente Amplio relacionados al agro y también le respondió al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro.

"El que no quiera reconocer todos los logros de estos años es un necio intelectual", afirmó Benech en un pasaje de su discurso luego de enumerar una serie de 32 logros durante los gobiernos del Frente Amplio, entre los que destacó acuerdos comerciales llevados adelante por el Mercosur.

Igualmente Benech hizo autocrítica y declaró: "quién pretende decir esto, que está todo bien es un deshonesto intelectual o vive en otro planeta. Vivimos momentos de dificultades para sectores como la lechería y el arroz" y agregó: "Reconocemos que el sector arrocero viene sufriendo problemas, que pese a contar con producciones de altísima calidad, rendimientos superiores a nivel mundial han perdido participación en el mercado, como Irán y Brasil".

Con respecto a los problemas que afectan al país, el ministro dijo: "son momentos que nos obligan a enfrentar desafíos locales viejos como la productividad de algunos sectores. Desafíos mundiales como el cambio climático o el riesgo de guerras comerciales".

Benech anunció que este domingo viajará a México "en procura de reafirmar las condiciones de acceso del arroz a ese mercado".

Respuesta al presidente de ARU

Gabriel Capurro, presidente de ARU, criticó los pases en comisión durante su discurso en la misma ceremonia, minutos antes de las declaraciones de Benech. Capurro cuestionó la eficiencia del Estado y el rol de algunos funcionarios.

Benech recogió el guante y respondió: "Quiero darle una explicación a la sociedad y Gabriel me levantó un centro. Habló de los pases en comisión y de los cargos de confianza. Yo les quiero decir algo. En este momento encima de mi escritorio hay varios expedientes de varios partidos políticos, del mío algunos, pero la mayoría son de otros, de pedidos de pase en comisión y yo no los firmé. No sé si puedo aguantar".