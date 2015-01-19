Anoche apedrearon un ómnibus y asaltaron a un taxista

El conductor de un ómnibus con línea a Manga denunció que fue apedreado anoche y uno de sus pasajeros sufrió una herida en uno de sus ojos.

El conductor de un ómnibus de una línea de Manga se presentó cerca de las 00:30 de este lunes en la comisaria 16ta para denunciar que su unidad había sido apedreada por varios desconocidos, según se informa en el parte policial.

Como consecuencia del ataque, un pasajero sufrió una herida cortante en el párpado de su ojo derecho.

Además, en otro hecho delicitivo ocurrido en las últimas horas, un taxista fue herido en el brazo con una trincheta por dos delincuentes que lo asaltaron en la intersección de Gato Montés y Los Teros.

Uno de los ladrones le apuntó con un arma y le exigió la recaudación, el trabajador le entregó el dinero pero antes de irse, el otro lo hirió en el antebrazo usando una trincheta.



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