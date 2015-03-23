Amenazó con un cuchillo a una niña de 12 años y le robó el celular

Un hombre de 33 años le robó el celular a la niña tras amenazarla con un cuchillo; todo quedó registrado en las cámaras del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior y la Policía logró detener al delincuente momentos después.



Un delincuente que el pasado viernes a las 8 de la mañana amenazó con un cuchillo a una niña de 12 años para robarle el teléfono celular fue detenido por la Policía y procesado con prisión.

El hecho, que ocurrió en la zona de la Unión, fue registrado por el sistema de videovigilancia.

La niña caminaba por las calles María Stagnero de Munar y Fray

Bentos, cuando el hombre la amenazó y le quitó su teléfono celular.

Mientras el delincuente se alejaba, algunas personas que estaban en el lugar pidieron ayuda a un patrullero que pasaba por allí.

Antes de que la Policía ubicara al delincuente, una personas intentaron detenerlo y se le cayó el teléfono celular, que fue recuperado. Luego los agentes lograron atraparon.

Se trata de un hombre de 33 años que tiene varios antecedentes penales.

Ahora fue procesado con prisión por un delito de rapiña.



quedó filmado