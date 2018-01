Se va Aguerre en pleno choque entre las gremiales y el gobierno

Estamos de paso". Así describió el mes pasado el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, su presencia al frente de la secretaría de Estado, en la que está desde el 2005. Primero citó a su grupo de trabajo más cercano, sus asesores más fieles a los que considera casi amigos. La tarde del 22 de diciembre de 2017 en Tacuarembó fue la última vez que Aguerre, un agrónomo de 60 años que es productor arrocero en Artigas, dejó entrever que dejaría su cargo. Incluso fue más concreto: les informó a los funcionarios que ya tenía pronta la carta de renuncia para volver a presentársela al presidente Tabaré Vázquez.

Sin embargo, algunos de los funcionarios no le creyeron. Es que el expresidente, José Mujica, lo había frenado varias veces cuando pretendía renunciar. Lo mismo hizo el actual mandatario en al menos tres ocasiones. Al finalizar 2017, le volvió a pedir que esperase para renunciar a mediados de 2018 para cuando estuviese finalizada toda la negociación Mercosur-Unión Europea.

El año arrancó con un enfrentamiento entre los productores agropecuarios y el gobierno. En medio de las vacaciones de gran parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, los productores rurales reclamaron a Vázquez que los atendiera para intentar solucionar lo que ellos describen como "una gran crisis financiera del campo". A su vez, se refirieron a Aguerre como un ministro "ausente".

Tras las presiones, Aguerre se contactó con los dirigentes de las gremiales empresariales para buscar instancias de diálogo. Y Vázquez informó mediante la página web oficial de Presidencia que agendaría una audiencia con las gremiales luego del 15 de enero.

En medio de esa tensión entre los productores y el gobierno, la renuncia de Aguerre seguía sobre la mesa del presidente Vázquez desde el 21 de diciembre. El mandatario no la había aceptado, confiaron a El País fuentes del gobierno.

Luego de una reunión interna con su grupo de asesores, el 22 de diciembre, el ministro informó lo decidido. "Los que estamos de este lado del mostrador, en su mayoría, estamos de paso. Lo que quedan son los cuerpos institucionales", dijo. Pidió a los funcionarios que se modernicen y potencien la cartera "independientemente de quién esté al frente".

El lunes 15 de enero Vázquez iba a definir la fecha de la reunión con las gremiales rurales. Ese mismo día, Aguerre entraría de licencia como ministro y asumiría Enzo Benech como interino. Pero la intención era que Aguerre continuase "un poco más" al frente del ministerio; tal como se lo había solicitado Vázquez.

Eso cambió en la mañana de ayer, cuando radio Sarandí informó de la renuncia. Después, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, dijo públicamente que el ministro Aguerre le había informado que dejaba el cargo. Eso agilizó la salida del ministro. Fuentes oficiales explicaron a El País que ahora sí Vázquez decidió aceptar la renuncia.

Hasta el jueves, Aguerre estuvo trabajando en el Ministerio de Ganadería preparando la visita del vicecanciller de China. Ahora se sabe que el lunes asumirá Benech como ministro, quien pertenece al Partido Socialista. Se había manejado que el cargo fuera retenido por el Movimiento de Participación Popular (MPP). Los candidatos de ese grupo era el diputado Luis Alfredo Fratti, expresidente del Instituto Nacional de Carnes, y el senador suplente Andrés Berterreche.

Polémica por reunión.

El presidente de la Asociación Rural Pablo Zerbino dijo a El País que hace tres días el ministro le había comentado de su renuncia, aunque hacía tiempo venía señalando que se quería retirar.

Para Zerbino, la renuncia de Aguerre no ayuda a descomprimir la situación. "Creo que no va por ese lado, que esté el ministro o no, no va a cambiar la situación. Se me ocurre que esa movilización, que lleva tres días, la podemos encauzar con un reclamo serio y bien planteado sin provocar ningún tipo de violencia contra ninguna persona o circulación de bienes", subrayó.

Consultado sobre las cartas que fueron colgadas en el sitio web de Presidencia de la República con el pedido de reunión a Vázquez de las cuatro gremiales más representativas, Zerbino dijo que desconoce el motivo por el cual se dio a conocer la comunicación. "Me alegro que se difundan", dijo.

La web de Presidencia informó que la audiencia solicitada a fines del año pasado podría concretarse en febrero o marzo. "Creo que la fecha anunciada de marzo es demasiado lejos para todo lo que está pasando, esto amerita una atención más inmediata. Hay que ver que quedan todavía dos años de administración", señaló.

Por su parte, el presidente de la Federación Rural Jorge Riani dijo a El País que la renuncia de Aguerre "es un tema interno del gobierno". "Lo principal es resolver esta situación, que para nosotros es muy complicada", añadió.

Riani dijo que el lunes, la Federación Rural evaluará la estrategia a seguir para que no se desborden las protestas que podrían decidirse el 23 en Durazno. "El sector agropecuario siempre fue de usar una forma pacífica y lo que pedimos a los productores es que mantengan la calma", señaló. "Lo que pretendemos es mostrar a los políticos lo mal que está el sector, no agraviar a nadie o perjudicar a otros sectores", subrayó.

Riani dijo que el problema instalado hoy no pasa por Aguerre, sino por la política económica "que es lo que realmente genera preocupación". "Lo que nos está matando es el atraso cambiario, lamentablemente tenemos ese panorama donde han desaparecido muchos productores y hay un endeudamiento", acotó. Sobre la reunión con Vázquez, señaló que debió hacerse en diciembre "antes del tarifazo". "Lamentablemente el presidente no tuvo agenda para recibirnos y eso cayó muy mal aunque seguimos apostando al diálogo", aclaró.

Casi ocho años

El 1º de marzo de 2010 dejó de ser un productor arrocero para pasar a ocupar el Ministerio de Ganadería. Fue nombrado por el expresidente José Mujica, pero resistió más allá de su mandato cuando lo renovó en el cargo Tabaré Vázquez. Entró por el Movimiento de Participación Popular, pero se ganó la simpatía de los astoristas.

REPERCUSIONES DE LA RENUNCIA REPERCUSIONES DE LA RENUNCIA "Se sabía que se quería ir hace tiempo"



"Que el ministro Tabaré Aguerre se quiere ir ya se sabía hace tiempo, no creo que la razón de su salida sea la movilización, tal vez sea la gota que rebasó el vaso. Capaz que se le torna muy incómodo estar al frente del ministerio en un momento de estos cuando está tan revuelto todo", dijo a El País el presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino.



Sobre la situación del sector, opinó que es un proceso "que va continuamente agravándose y hay muchos productores que han quedado por el camino lamentablemente". Como ejemplo, indicó que "se ha perdido capital y entusiasmo por todo lo que se ha construido".



"Renuncia no es una buena señal"



"El miedo que tengo es que el ministro (Tabaré) Aguerre no haya podido tener la influencia que debería haber tenido en este momento dentro del gobierno y por eso termina renunciando", señaló a El País el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani. En su opinión, la salida del ministro de Ganadería "no es una muy buena señal" para el agro.



"Me huele a que el gobierno no quiere ceder en sus medidas. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que corrija el atraso cambiario, que baje el gasoil y si no le dan los números que importe el combustible", afirmó el titular de la Federación Rural.



Charles Carrera: "Las amenazas son inaceptables"

El senador Charles Carrera del Movimiento de Participación Popular (MPP) salió a marcar fuerte sus discrepancias con el sector agropecuario por las protestas que se están realizando en todo el país al costado de las rutas. "Por estos días, escuchamos, de algunos sectores del campo, una serie de reclamos y amenazas que son inaceptables", opinó el senador del MPP en su cuenta de Facebook.

Desde su punto de vista, hay cuestionamientos al Poder Ejecutivo que no pueden ser admitidos, lo que calificó de "un cúmulo de reproches sin reconocer el virtuoso proceso de transformación que se ha desarrollado en este país desde el año 2005 hasta hoy".

"Es comprensible la preocupación de algunos sectores del agro, ante la desaceleración del fuerte crecimiento experimentado en los últimos años, producto de la baja de los precios internacionales. Pero ello no habilita a desconocer la profunda transformación vivida en el sector", remarcó. Por otro lado, el diputado de Alianza Nacional Mario Ayala anunció que convocará al ministro de Ganadería Aguerre al Parlamento —o al que asuma en su lugar— para abordar la situación del agro. "Los sectores productivos, la familia rural y el país todo necesitan respuestas", señaló el legislador en su cuenta de Twitter. Además opinó que al ministro le faltó "capacidad de innovación" para resolver el problema.