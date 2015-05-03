Adolescente de 15 años robó, escapó y al ser detenida mordió a un policía

La adolescente de 15 años, junto con otras tres jóvenes, rapiñó a una joven de 18 años en la madrugada del viernes. Escapó, pero agentes policiales la detuvieron momentos más tarde y la menor se resistió, mordiendo en un brazo a uno de los efectivos.

La adolescente tiene 15 años y junto con otras tres jóvenes, de 14, 15 y 16 años, agredió a una chica de 18 años en la madrugada del viernes y le robó el celular.

El hecho ocurrió en la rambla Presidente Wilson y avenida Sarmiento. Luego de ser rapiñada la víctima pidió ayuda a un móvil policial que recorría la zona.

Los agentes lograron ubicar a la delincuente y cuando la detuvieron la misma se resistió y mordió en el brazo a uno de los policías.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el resto de las adolescentes negó haber participado en la rapiña.

La joven de 15 años fue internada en el INAU.



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