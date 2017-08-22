Adeom resolvió paro por persecución sindical; IMM dijo estar "sorprendida"

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo dijo que un trabajador fue trasladado mientras el camión que maneja era inspeccionado.

Adeom resolvió llevar a cabo un paro en el sector limpieza que comenzó hoy a las 10:30 y continuará hasta mañana por la mañana. El sindicato denuncia persecución sindical.

En conferencia de prensa, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, denunció el traslado de un trabajador del vertedero municipal Felipe Cardoso, "al que ya se lo venía persiguiendo sindicalmente desde hace un buen tiempo, por llevar adelante la bandera de la denuncia de irregularidades y corrupción en el sector de disposición final de residuos", informó el portal Ecos.

Ripoll agregó que el funcionario "es la voz cantante de esta área y nosotros como organización sindical no vamos a permitir que ningún delegado sea desplazado".

La dirigente señaló que la jefatura departamental continúa incumpliendo la conformación de una comisión para el estudio específico de la insalubridad en la limpieza, que había sido acordada a principios de este año.

Además, pidió que se genere un ámbito para "el estudio integral de la limpieza" en la que participen "directores políticos" y no asesores como hasta ahora.

Intendencia "sorprendida".

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, dijo esta tarde en rueda de prensa que se encontraba "sorprendido"por el paro resuelto por Adeom.

El jerarca explicó que el dirigente sindical al que hizo referencia Ripoll fue trasladado porque el camión que maneja dentro de la usina de Felipe Cardoso está recibiendo la inspección técnica anual para vehículos de carga de la empresaSucta, y por tanto no puede operar.

Para que el trabajador no permanezca sin funciones que cumplir en la usina, fue trasladado al Cantón de Limpieza N° 2, ubicado en la calle Carlos María De Pena

En estos momentos, una delegación de Adeom se encuentra reunida con representantes del gobierno departamental.

Edil pretende que colocación de contenedores deje de ser "arbitraria". Foto: A. Colmegna

CONFLICTIVIDAD SINDICAL