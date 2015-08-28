Acuchilló al hermano en cumpleaños de la madre

La familia festejaba el cumpleaños de la madre en una vivienda situada en Francisco Sainz Rosas y Carreras Nacionales (Maroñas) aprovechando el feriado del 25 de agosto.

Caía la tarde. Sin que nadie se percatara, un joven de 22 años tomó un cuchillo de arriba de la mesa. Llamó a su hermano, Eduardo López, de 26 años, con quien estaba distanciado desde hacía un tiempo.

"Vamos a hablar afuera", le dijo el joven de 22 años con un falso tono conciliador. Los familiares que estaban en la casa quedaron contentos. Por fin se van amigar, comentaron.

Afuera, el joven le dio un puntazo en el pecho a su hermano, quien falleció poco después.

Efectivos de investigaciones de la Zona III (Mendoza y barrios aledaños) capturaron al matador. Fue procesado con prisión por un delito de homicidio por el juez de 17° Turno, Carlos García.

Salto.

Una mujer fue asesinada por su amante en un nuevo hecho de violencia doméstica. En este caso, la víctima era madre de varios hijos.

Las sospechas del autor del homicidio apuntaron directamente al amante de la mujer, un hombre de 30 años y adicto al consumo de droga, que una vez detenido e interrogado pasó a disposición de la Justicia y anoche era interrogado por el juez.

Una llamada al 911 realizada por una de las hijas cuando retornó a su casa, advirtió a la Policía que encontró a su madre caída en el piso y lastimada, y que le faltaba del predio una moto de su propiedad.

Se especuló con que el móvil del robo del birrodado y de dinero pudiera haber sido el desencadenante de la tragedia.

Violencia en familia