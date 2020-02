New Fortress energy firma acuerdo por 25 años para central eléctrica a gas natural de 300 MW

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

New Fortress Energy LLC (NASDAQ: NFE) (“New Fortress”) anunció hoy que firmó un contrato de venta de potencia firme y energía asociada (“PPA”, por sus siglas en inglés) por 25 años, con las empresas nicaragüenses de distribución eléctrica: Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A.

Como parte del acuerdo, New Fortress construirá una central eléctrica que operará a base de gas natural con una capacidad de generación aproximada de 300 mega watts. La planta estará situada cerca a Puerto Sandino y suministrará energía a la red eléctrica nacional de Nicaragua. Con esta central se contribuye al desarrollo económico sostenible de largo plazo, y al mismo tiempo apoyar la transición hacia fuentes energéticas más amigables con el medio ambiente, que reduzcan las emisiones de carbono.

New Fortress abastecerá a la central con gas natural mediante una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) ubicada costa-afuera en las cercanías de Puerto Sandino. Bajo los términos establecidos en el PPA, New Fortress espera proveer anualmente más de 21 TBtu de gas natural durante 25 años. Esto equivale a aproximadamente 700,000 galones de GNL (60,000 MMBtu) diarios.

El proyecto se financiará con liquidez disponible y fondos provenientes de operaciones existentes. Se anticipa la terminal y la central eléctrica inicien operación comercial en la segunda mitad de 2021, sujeto a varias condiciones, incluyendo la obtención de las licencias y permisos requeridos.

Acerca de New Fortress Energy LLC



New Fortress Energy es una empresa de infraestructura energética global fundada para ayudar a acelerar la transición mundial hacia energías limpias. La empresa financia, construye y opera infraestructura y logística de gas natural para rápidamente entregar soluciones energéticas completamente integradas, llave en mano, que fomenten el crecimiento económico, fortalezcan el cuidado ambiental y transformen las industrias y comunidades locales. New Fortress Energy es de propiedad mayoritaria de un fondo administrado por una afiliada de Fortress Investment Group.

Declaración Preventiva Respecto a Declaraciones Prospectivas



El presente comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”, incluyendo aquellas sobre los planes para el desarrollo de la planta eléctrica de 300 MW, gasoducto y la terminal de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL, el rol de esta infraestructura en incrementar el acceso a energía más limpia, asequible y confiable, la habilidad de cumplir ciertas condiciones y las obligaciones bajo el contrato volviéndose efectivas, y el cronograma para alcanzan la operación comercial de la central eléctrica y otros desarrollos. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas o creencias de la empresa respecto a eventos futuros y es posible que los resultados que se describen en este comunicado de prensa no se cumplan.



Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales pueden estar fuera del control de la empresa, y que pueden provocar o contribuir a que los resultados difieran materialmente de los planteados en las declaraciones prospectivas.

Entre los factores que pueden provocar o contribuir a provocar dichas diferencias se incluye el riesgo de que nuestros cronogramas para la obtención de permisos, construcción o puesta en operación tomen más de lo esperado o no sean alcanzados, así como el riesgo de que el desarrollo del proyecto no resulte en una reducción de costos de electricidad o energía más confiable, y el riesgo de que el desarrollo cueste más de lo esperado. Por tanto, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas como predicción de los resultados reales.

Toda declaración prospectiva se refiere exclusivamente a la fecha en la que se realizó, y, exceptuando lo que así exige la ley, la empresa no se responsabiliza en absoluto de actualizar ni revisar ninguna declaración prospectiva, tanto como resultado de nueva información, como de eventos futuros ni de ninguna otra índole. Eventualmente, podrían emerger nuevos factores. No es posible para la empresa predecir dichos factores, tanto en forma total como parcial.



Al evaluar estas declaraciones prospectivas, usted debe considerar los factores de riesgo y otras declaraciones preventivas en el prospecto incluido en la declaración de registro presentada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (“SEC”, por sus siglas en inglés) en relación con los reportes anuales y trimestrales presentados ante la SEC, que pueden resultar en diferencias materiales de aquellos incluidos en cualquier declaración prospectiva en este comunicado.