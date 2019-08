Chevron continúa apoyando esfuerzos educativos en comunidades impactadas por los sismos en México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. se enorgullece de anunciar la reconstrucción y reapertura de la Primaria Celso Muñoz en Salinas del Marqués, Oaxaca para que 170 alumnos retomen sus actividades en el siguiente periodo escolar. La Primaria Celso Muñoz es la segunda escuela rehabilitada mediante una alianza estratégica entre Chevron, Fondo Unido-United Way México y otros grupos enfocados en iniciativas de reconstrucción después de los sismos en 2017 que afectaron a la región.



“Para nuestra empresa, es importante invertir en programas educativos destinados a aumentar la disponibilidad y la calidad de la educación, así como en capacitación técnica y becas”, dijo Evelyn Vílchez, Directora General de Chevron Energía de México. “La educación es la base fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades y del sector energético en México”.



El proyecto de reconstrucción de la Primaria Celso Muñoz consistió en la construcción de siete aulas didácticas, un aula de medios, un aula para oficinas, la reparación de un módulo de sanitarios existentes, pintura y reparaciones de piso, la nivelación de terreno para evitar futuras inundaciones y obras exteriores.



En enero de 2019, Chevron y sus aliados marcaron el reinicio de las actividades académicas de la Secundaria María Teresa Rivera, dirigida por los Misioneros de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la cual también había sido dañada por los sismos. En total, las dos escuelas rehabilitadas benefician a más de 250 estudiantes.



Sobre Chevron Energía de México

Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V., subsidiaria de Chevron Corporation (NYSE: CVX), es el operador de los bloques 3 y 22 de exploración en aguas profundas ubicadas en Perdido y Cuenca Salina respectivamente, en el Golfo de México.



Sobre Fondo Unido-United Way México

Forma parte de la red global de United Way Worldwide, la organización sin fines de lucro más grande del mundo que reúne a diferentes sectores: individuos, empresas y organizaciones de la sociedad. Su propósito fundamental es impactar de forma positiva en las comunidades mexicanas a través del desarrollo de programas sociales y actividades de voluntariado, basados en tres pilares de acción que impulsan la calidad de vida de los involucrados: educación, salud y estabilidad financiera. Para más información, consulta www.fondounido.org.mx o @FondoUnidoMx en Facebook y Twitter.





Contacts

Ray Fohr, Chevron, Houston +1-713-372-4923, +1-832-540-9475, [email protected]

Giselle Kuri, Fondo Unido-United Way México, 55.5452.7126, [email protected]