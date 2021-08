La importancia de incluir potasio en tu dieta y a través de qué alimentos hacerlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El potasio se encarga de mantener los músculos relajados cada vez que el cuerpo se expone a una contracción muscular.

Se trata de un mineral muy importante para el cuerpo humano. Ayuda al funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso. También se asegura de que el corazón regule sus latidos, contribuye a llevar los nutrientes a las células, así como expulsar toxinas, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard.

Se estima que el consumo diario de potasio debe de ser de 4 mil 700 miligramos para que nuestro organismo funcione correctamente. Este mineral se puede encontrar en múltiples frutas o verduras, aunque siempre las mamás y abuelitas recomiendan consumir plátano, pues es sencillo de encontrar.

Potasio en la alimentación



Consumir potasio con frecuencia ayuda a regular la presión arterial y hasta puede ayudar a bajar estos valores, pues según Harvard, se hizo un estudio en el que había dos tipos de dietas las cuales aplicaron a personas con presión arterial alta para ver como reaccionaban.



La persona uno tenía una dieta “estándar” consumía de tres a cuatro porciones de frutas y verduras diariamente, su consumo diario de potasio era de 1,700 miligramos diarios. Con el incremento de la dosis diaria de potasio su presión se redujo a de dos a tres puntos.



La persona dos tenía una dieta “combinada” consumía abundantes frutas y verduras de ocho a nueve piezas, además en su alimentación había productos lácteos bajos en grasa, poca ingesta de azúcar y carnes rojas. Su consumo diario de potasio era de 4,100 mg. Aquí el resultado fue de hasta cinco a 10 puntos menos.



Por lo que se concluyó que incorporar alimentos con potasio en la comida diaria ayuda a reducir los niveles de presión arterial y previene enfermedades cerebrovasculares, en ese sentido, una dieta rica en este mineral previene hasta en un 38% un derrame cerebral.

¿Dónde encontrarlo?