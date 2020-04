Violencia doméstica se dispara en la región a causa del confinamiento

Distintos países del mundo han difundido cifras alarmantes sobre el incremento de denuncias e incluso muertes a causa de la violencia de género, en el marco del confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19. Mientras Uruguay refuerza las medidas, las cifras en los países fronterizos, Brasil y Argentina, son alarmantes.

Las denuncias por violencia doméstica en Brasil durante el período de aislamiento adoptado para contener el avance del coronavirus, que registra 240 muertes y 6.836 contagios en el país suramericano, aumentó un 18 %, según reveló el Gobierno.

La Defensoría del Pueblo del Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos Humanos indicó que hasta el 25 de marzo el número de llamadas diarias del "Ligue 180", la línea de atención a la violencia doméstica, subió a 3.303, frente al promedio de 3.045 registrado entre el 1 y 16 de marzo, para un incremento del 8,47 %.

En el mismo comparativo, pero incluyendo también los datos del "Disque 100", la línea de atención a violaciones de los derechos humanos, se presentó un aumento del 2,97 %, al pasar de un promedio diario de 10.161 llamadas hasta el 16 de marzo a las 10.463 del día 25, cuando ya varios Estados habían decretado cuarentena.

Totalizando las llamadas recibidas por las dos líneas, las denuncias aceptadas por las autoridades entre el 17 y el 25 de marzo registraron un promedio diario de 978, un 17,97 % más que el de 829 presentado en los primeros 16 días del mes.

"Por nuestra experiencia, sabemos que el agresor es, en la mayoría de las veces, una persona de la familia o alguien muy próxima. Por eso, durante la cuarentena, estamos reforzando los mecanismos que ayudan a esas mujeres a denunciar", señaló en la página web del Ministerio la titular de la cartera, Damares Alves.

Argentina alcanza 11 femicidios durante la cuarentena

El cadáver de una mujer de 30 años fue encontrado en las calles de la localidad argentina de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, confirmaron a Efe este miércoles fuentes oficiales, sobre la que fue la undécima víctima mortal de la violencia machista durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Un hombre de 32 años se encuentra detenido como sospechoso del asesinato.

Desde que el Gobierno argentino decretó el aislamiento social obligatorio el pasado 20 de marzo, 11 mujeres han sido asesinadas por razones de género, según la asociación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

En Mumalá indicaron a Efe que a la víctima, de 30 años, se la encontró semidesnuda el martes y, según un informe preliminar de la autopsia habría sido violada, estrangulada y ahorcada.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del lunes al martes en las calles de Tigre.

Imágenes de cámaras de seguridad del Municipio de Tigre difundidas por medios locales muestran a la víctima y al acusado caminando uno al lado del otro por la calle en la noche.

Esas grabaciones permitieron a las autoridades detenerlo y reconstruir los momentos previos a los que presuntamente sucedió el asesinato.

Según los datos que maneja Mumalá, desde el 20 de marzo, día desde el que rige el aislamiento social obligatorio en Argentina, ya son once los feminicidios que se han producido.

Argentina registró 284 feminicidios en 2019 y se han contabilizado alrededor de 70 en lo que va de 2020.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad reforzó el equipo de atención y creó nuevos canales de comunicación directa con la línea, que está abierta las 24 horas.

Desde el ministerio informaron a Efe que, si bien se dio "un pico de consultas" a la línea de emergencias desde la aplicación de la cuarentena, ello puede "responder a múltiples factores", puesto que las consultas pueden ser relativas a otras cuestiones ajenas a la violencia machista.



Datos importantes

Violencia doméstica en Uruguay

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.