Rihanna teme a la depresión posparto: "¿Me sentiré fuera de control emocionalmente?"

En entrevista para la revista Vogue, Rihanna habló sobre su primer embarazo, que fue anunciado a fines de enero, junto a su novio A$AP Rocky. Ya en la recta final de la gestación, la artista de Barbados contó que no fue algo planificado pero tampoco era una posibilidad que le preocupara.

"¿Planificación? Yo no diría planear. Pero, ciertamente, no planeando en contra de eso. No sé cuándo ovulo ni nada de esa mierda. Simplemente nos divertimos. Y luego estaba allí en la prueba (de embarazo)", comentó.

Desde el principio, la estrella musical y empresaria de moda no ha ocultado la maternidad usando ropa holgada y fue a las semanas de la moda de Milán y París con toda una variedad de prendas que dejaban su panza en evidencia. "Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora y no voy a sentirme avergonzada por eso. En este momento deberíamos celebrar, ¿por qué deberías esconder tu embarazo?", manifestó.

Rihanna también se sinceró sobre su temor ante la posibilidad de sufrir depresión posparto. "¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan", confesó.

Dijo que desearía que todos sus seres queridos más cercanos pudieran estar en la sala de maternidad, pero eso parece poco probable debido a las actuales normas por la pandemia. La artista aún no reveló donde planea tener el parto o cuándo está previsto el nacimiento.