Una mujer de 82 años viajará con Jeff Bezos; será la persona de mayor edad en ir al espacio

La aviadora pionera Wally Funk, de 82 años, acompañará al multimillonario Jeff Bezos el próximo 20 de julio en el primer vuelo espacial tripulado de la compañía Blue Origin, anunció la empresa el jueves.

El viaje llega con 60 años de retraso para Funk, quien fue una de las "Mercury 13", las primeras mujeres entrenadas por la agencia espacial estadounidense NASA para volar al espacio entre 1960 y 1961, pero excluidas por razones de género.



"Me dijeron que hice el trabajo mejor y más rápido que cualquiera de los hombres", dijo Funk en un video publicado en la cuenta de Instagram de Bezos con motivo del anuncio.

"Dije que quería ser astronauta. Pero nadie quería llevarme. No pensé que alguna vez iría allí", contó.



"Nadie ha esperado tanto tiempo", escribió Bezos. "Bienvenida a la tripulación, Wally".



Funk, quien también fue la primera mujer inspectora de la agencia de aviación de Estados Unidos, la FAA, se convertirá en la persona de mayor edad en ir al espacio cuando viaje a bordo del vehículo de lanzamiento New Shepard junto con Bezos y su hermano Mark.



También estará acompañada por el ganador no identificado de una subasta, que pagó 28 millones de dólares por el asiento.



El lanzamiento está previsto en la fecha del 52 aniversario del alunizaje del Apolo en 1969 por parte de Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

El cohete New Shepard de Blue Origin está programado para despegar en un desierto en el oeste de Texas para un viaje de 10 minutos, cuatro de los cuales los pasajeros pasarán sobre la línea Karman, que internacionalmente marca el inicio del espacio, a 100 km sobre la Tierra.



Los pasajeros podrán entonces flotar en ingravidez durante unos minutos y observar la curvatura de la Tierra.



El primer vuelo tripulado de Blue Origin se produce en un contexto de feroz competencia en el campo de la exploración espacial privada, en la que también están SpaceX, de Elon Musk, y Virgin Galactic, fundada por el multimillonario británico Richard Branson.