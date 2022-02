Falleció Nightbirde, la concursante de Got Talent que tenía 2% de chances de sobrevivir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Tras una batalla de cuatro años contra el cáncer, Jane Kristen Marczeewski, también conocida como Nightbirde, falleció el 19 de febrero de 2022". Así anunció su familia y posteó en sus redes un comunicado y pidió a sus seguidores consideren no enviar flores, sino sumar su colaboración en este link.



La exparticipante del certámen deslumbró al jurado en America´s Got Talent al cantar su canción It´s ok inspiró a miles con su potente mensaje de vivir el hoy, aprovechar la vida hasta el último suspiro y dar batalla por los sueños.

"Tengo 2% de chances de sobrevivir, pero 2% es más que cero por ciento, 2% es algo y deseo que la gente sepa qué asombroso es", detalló en la presentación que realizó en 2021.

"Quienes la conocieron, disfrutaron su personalidad que será más larga que su vida y su sentido del humor. Tenía una broma astuta para cada ocasión, incluso si era sobre ella", expresó la familia.



"Su legado será el regalo de esperanza que dio a muchos a través de su música y la fuerza que encontró en Jesús. Como pueden imaginar, el apoyo y amor hacia Jane ha sido efusivo", concluyeron.

