Cadena de farmacias de Estados Unidos limita la venta de píldoras del día después

La cadena de farmacias estadounidense CVS limita temporalmente la venta de píldoras del día después a tres cajas por persona como forma de evitar una eventual escasez tras el reciente fallo de la Corte Suprema de revocar el derecho al aborto a nivel federal.

En un comunicado, la compañía dijo que tenía "un amplio suministro" de Plan B y Aftera, dos productos destinados a prevenir el embarazo después de una relación sexual.

Estos fármacos, conocidos comúnmente como píldoras del día después, son distintos de los fármacos abortivos, que interrumpen los embarazos.

La medida se produce después de que la Corte Suprema revocara el viernes la histórica sentencia Roe vs. Wade, de 1973, que consagraba el derecho de la mujer al aborto, evitando que los estados pudieran prohibir esta práctica.

"Para asegurar un acceso equitativo y un suministro consistente en los estantes de las tiendas, hemos implementado un límite de compra temporal de tres (cajas) en estos productos", dijo el comunicado de CVS.

Walgreens, otra de las principales cadenas de farmacias estadounidense, informó de que no tenía planes "por el momento" de imponer restricciones a la venta de píldoras del día después.

Según The Wall Street Journal, la cadena de supermercados Walmart también estaba limitando su venta a cuatro o seis para los pedidos a ser entregados para fin de este mes, pero no para los envíos de julio. La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de la AFP.