A lo punk: así desfila Chanel en la pasarela digital

Las firmas de lujo siguieron probando formatos y fórmulas en el segundo día de la Semana de Alta Costura digital, que arrancó con un breve video de Chanel marcado por la estética punk.

En un minuto veinte, con solo tres modelos, la histórica casa parisina presentó su nueva colección en línea, debido a que la pandemia obligó a cancelar los desfiles físicos en París. A ritmo de videoclip, con planos breves y en movimiento, la directora artística Virginie Viard celebró una mujer que el próximo otoño-invierno se verá "sofisticada", pero también "excéntrica".

Como la mayoría de casas de alta costura, Chanel presentó menos "looks" de lo habitual, debido a que la pandemia dificultó la confección de las prendas. Los 30 que componen la última colección están marcados por la "opulencia y la complejidad", como lo demuestra la abundancia de joyas, pedrería y brillos. Una de las modelos lleva un peinado tipo punk, lo que confiere al video un tono de "romanticismo ultra-rock".

"Me gusta trabajar así, hacer lo contrario de lo que hice justo antes. Tenía ganas de sofisticación", dijo en un comunicado Viard, quien sucedió al frente de Chanel al icónico diseñador Karl Lagerfeld tras su muerte el año pasado y después de haber sido su mano derecha durante 30 años.

Se trata del segundo desfile en línea que Chanel presenta desde la pandemia. En junio, lanzó su colección crucero en imágenes difundidas en las redes sociales.

En esa ocasión, la firma presentó una sucesión de medio centenar de "looks" filmados a orillas del mar y marcados por un estilo y un decorado que apelaba a la sencillez.

"Nunca fui gran partidaria de los desfiles faraónicos, si bien los apreciaba con Karl", confesó Viard al diario francés Le Figaro, en alusión a las puestas en escena que tenían lugar en París y que podían recrear desde un cohete espacial hasta un gran supermercado.

"A veces, (Karl) se preguntaba si no iba demasiado lejos, pero como iba hasta el final, su idea resultaba brillante. Pero yo no soy así y sobre todo, ya no es la misma época", dijo Viard.